Соратник Трампа Такер Карлсон взял интервью у Лаврова

Бывший ведущий телеканала Fox News Карлсон в феврале опубликовал двухчасовое интервью с российским лидером Владимиром Путиным, которое он записал лично в Москве. Это было первое интервью Путина американскому журналисту после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Во вторник Карлсон в видеоролике, размещённом на его каналах в социальных сетях и на сайте, сообщил, что снова побывал в России, чтобы осветить усиление напряжённости между Вашингтоном и Москвой. Результатом этой поездки стала его беседа с Лавровым.

«Мы только что вышли с этого интервью. Оно абсолютно захватывающее. Оно будет опубликовано очень скоро. Надеемся, вы посмотрите», — сказал Карлсон, не уточнив, однако, точную дату публикации.

Карлсон также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что ему не позволили взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в начале июля заявил, что президент Украины не будет давать интервью Карлсону. «У президента Украины совсем другой график, и Такер Карлсон в него не входит», — отметил Никифоров.

Известный медийный провокатор Карлсон на протяжении многих лет пытается представить США как страну в упадке, которой угрожают демократы, «пробуждённые» (woke) протестующие и коммунисты. После ухода с Fox News он также продвигает правые теории заговора.

После увольнения с Fox News в апреле 2023 года Карлсон перенёс свою передачу на принадлежащую Илону Маску социальную медиа-платформу Twitter. Теперь у Карлсона есть собственная стриминговая платформа Tucker Carlson Network.