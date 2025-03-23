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«Собираюсь развести во дворе костер»: неприятные последствия поездки на поезде

Neatkarīgā Rīta Avīze 23 марта, 2025 12:54

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Женщина поделилась в соцсети "Х" очень неприятным открытием - она нашла у себя на теле клопа, который насосался крови. Это наводит ее на мысль, что клопа она подцепила в поезде, и теперь нужно срочно принять меры, чтобы не занести их в дом, так как избавиться от клопов очень трудно, пишет Tautaruna.nra.lv.

В своем твите Маргита написала: "Прелестно! Только что в новом поезде сняла со своего живота клопа, насосавшегося крови! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются старые! Подумываю во дворе дома развести костер и сжечь все, что у меня с собой и на мне надето! Если заведутся дома, спалю нафиг!"

Ей отвечают:

- В наши дни эпидемия клопов, со свинством она слабо связана.

- Не зря существует лозунг - все в один поезд. Клоп тоже куда-то ехал.

- Клопы кормятся по ночам или в темных помещениях. Раз в пять дней. Шанс, что клоп на вас залез в поезде, столь же велик, что и в любом другом месте. Это все равно что вляпаться в собачье дерьмо, заметить это только в поезде и вопить, что поезд грязный.

- Ну супер, поезда новые, а пассажиры все те же - и шестиногие тоже!

- Я не сомневаюсь в увиденном вами, все, что я хочу сказать: клопы при свете неактивны, значит, очень возможно, что он путешествовал с вами еще до поезда! Несколько лет назад я их привез самолетом из швейцарской пятизвездочной гостиницы! В самолете их точно не могло быть.

- Rail Blaktika (от слова blakts - клоп).

 

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