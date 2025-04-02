Снег и мороз на выходные: зима не сдаётся!

В пятницу, 4 апреля, северо-северо-западный ветер будет порывами достигать 10-15 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +6...+11 градусов, но погода останется сухой и довольно солнечной.

В субботу во многих местах пройдет снег, возможны кратковременные сильные ливни. Будет дуть порывистый северный ветер, а температура не поднимется выше 0...+5 градусов.

Самые низкие температуры на этой неделе ожидаются в ночь на воскресенье, когда облака рассеются и ветер ослабеет до -5...-8 градусов во многих местах. Максимальная температура в воскресенье не превысит +5 градусов, осадки не прогнозируются.

На следующей неделе также ожидается холодная погода, местами возможны осадки в виде снега. Есть вероятность прихода циклона, который накроет некоторые районы страны довольно толстым слоем снега.

В прошлом году 22-23 апреля во многих районах Латвии еще лежал снег, хотя в первой половине месяца температура достигала +27 градусов, а в конце апреля потеплело до +24 градусов.