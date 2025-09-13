«Сначала нужна гражданская оборона!» Генерал Граубе — о женщинах в армии

Это, по словам генерала, волнует его больше всего.

"Я не видел и не знаю, есть ли вообще такое военное исследование, где было бы обоснование, что нам нужно продолжать формировать принцип тотальной обороны, как в Израиле. Где каждый гражданин, несмотря на пол, имеет своё место в обороне страны, очень точное место, в том числе с оружием в руках. Там обязательную службу должны проходить все", - напомнил Граубе.

"Если мы таким образом делаем такой расчёт и обоснование, так давайте делать это, но не по принципу, что это правильно или современно. Я, наверное, слишком консервативен, чтобы это понимать, но армейские потребности я понимаю очень хорошо. Давайте же проведём такое исследование, мы уже видим, что в данный момент мы даже не назначим всех жителей мужского пола, которые годны к службе по физическим и другим медицинским параметрам.

Думаю, что скорее самая большая работа, которая должна быть сделана, это создание системы гражданской обороны. Вовлечение всех граждан в различные другие задачи, связанные с обороной, военная - это лишь одна составляющая, да, может быть, самая заметная, рискованная, опасная и значимая, но мы видим, насколько важна в Украине роль медиков, различных волонтёров, пожарных, спасателей, полицейских и т.д. Там можно найти очень, очень много работы. Там уже смотреть надо не на пол, а на потребность и необходимость", - считает он.

"По-моему, мы, дискутируя таким образом только о привлечении на военную службу, отрываем всё общество и всех людей от задач и от значения в других сферах. Может быть, женщины могут больше помогать где-то ещё, например, в больницах, я не знаю, тут должно быть исследование, очень серьёзные исследования, тогда к этому вопросу можно будет вернуться ещё раз", - убеждён генерал.