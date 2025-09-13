Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Сначала нужна гражданская оборона!» Генерал Граубе — о женщинах в армии

TV24 13 сентября, 2025 13:31

Мнения 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Dienas personība генерал Раймонд Граубе пояснил своё мнение об участии женщин в Службе гособороны (СГО). Он подчеркнул, что этот вопрос чересчур политизирован и решается по гендерному принципу, а не исходя из потребностей армии.

Это, по словам генерала, волнует его больше всего.

"Я не видел и не знаю, есть ли вообще такое военное исследование, где было бы обоснование, что нам нужно продолжать формировать принцип тотальной обороны, как в Израиле. Где каждый гражданин, несмотря на пол, имеет своё место в обороне страны, очень точное место, в том числе с оружием в руках. Там обязательную службу должны проходить все", - напомнил Граубе.

"Если мы таким образом делаем такой расчёт и обоснование, так давайте делать это, но не по принципу, что это правильно или современно. Я, наверное, слишком консервативен, чтобы это понимать, но армейские потребности я понимаю очень хорошо. Давайте же проведём такое исследование, мы уже видим, что в данный момент мы даже не назначим всех жителей мужского пола, которые годны к службе по физическим и другим медицинским параметрам.

Думаю, что скорее самая большая работа, которая должна быть сделана, это создание системы гражданской обороны. Вовлечение всех граждан в различные другие задачи, связанные с обороной, военная - это лишь одна составляющая, да, может быть, самая заметная, рискованная, опасная и значимая, но мы видим, насколько важна в Украине роль медиков, различных волонтёров, пожарных, спасателей, полицейских и т.д. Там можно найти очень, очень много работы. Там уже смотреть надо не на пол, а на потребность и необходимость", - считает он.

"По-моему, мы, дискутируя таким образом только о привлечении на военную службу, отрываем всё общество и всех людей от задач и от значения в других сферах. Может быть, женщины могут больше помогать где-то ещё, например, в больницах, я не знаю, тут должно быть исследование, очень серьёзные исследования, тогда к этому вопросу можно будет вернуться ещё раз", - убеждён генерал.

«Если НАТО поступит так, как я говорю, война быстро закончится»: Трамп взывает

Важно 22:29

Важно 0 комментариев

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ ВСЕМ СТРАНАМ НАТО И ВСЕМУ МИРУ, так (как обычно капслоком, озаглавлено послание президента США Дональда Трампа, опубликованное им во социальной сети Truth. Зачитываем:  

Загрузка

Рунгайнис: «Политики знают, что делать, просто они этого не делают!»

Новости Латвии 19:59

Новости Латвии 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? предприниматель Гиртс Рунгайнис изложил свою точку зрения на то, как текущая ситуация в Латвии угрожает безопасности страны в экономическом и военном плане.

Молодая мама в Плявниеках разбила четыре машины (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Сообщение об аварии на ул. Андрея Сахарова в Риге, которая произошла 13 сентября, опубликовал в своём ТГ-канале портал Baltijas balss.

«Глупа как балерина»? Дискуссия о пенсиях за выслугу лет получила неожиданное развитие

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Дискуссия эта состоялась в эфире программы Kas notiek Latvijā? 10 сентября на ЛТВ. 

И снова российские товары: «Кто-то из торговцев умрёт, если не будут торговать жигулёвским пивом?»

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

В соцсетях снова задают вопрос о том, почему товары из России всё ещё присутствуют в магазинах. 

Опасные ямы на тротуарах: откуда они? Рижская дума не обещает быстрого решения

Важно 17:27

Важно 0 комментариев

Ямы на рижских тротуарах, которые по-научному называются приствольными кругами (как правило, в них посажены деревья), могут вызвать опасную ситуацию: рижанка, споткнувшись о бордюр, упала в такую яму и сломала руку, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

В ночь на воскресенье местами ожидаются ливни и грозы; а что днём?

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь с субботы на воскресенье западные и центральные районы страны достигнет новая зона осадков с юга, поэтому местами ожидаются сильные ливни и грозы, ветер во время грозы может усилиться, предупреждают синоптики.

