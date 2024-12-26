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СМИ: китайское судно находилось рядом с кабелем EstLink2 в момент его повреждения

© LETA 26 декабря, 2024 09:31

Мир 0 комментариев

Финская полиция расследует, связано ли иностранное грузовое судно с произошедшим в первый день рождества аварийным отключением кабеля EstLink2 в Финском заливе.

Полиция не стала уточнять в своем сообщении, связь какого судна изучается с аварией.

По данным полиции, расследование охватывает последовательность событий и полиция сотрудничает с погранохраной и другими ведомствами.

Погранохрана Финского залива сказала вечером 25 декабря агентству STT, что обязательство информирования об этом инциденте передано полиции.

В среду в 12.26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

Причина отключения в настоящее время неизвестна. Эстонский и финский системные операторы Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину сбоя.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров — по дну Финского залива и около 14 километров — по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

Однако 25 декабря финская газета Iltalehti сообщила, что рядом с кабелем EstLink 2 в момент его отключения было китайское судно.

Как сообщает Rus.Postimees, по данным Iltalehti, на основе информации MarineTraffic, контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга находился вблизи кабеля в момент выхода EstLink 2 из строя.

Однако, как отмечает издание, пока невозможно утверждать, связано ли судно с неисправностью, так как компании Elering и Fingrid продолжают искать место повреждения и выяснять, произошло ли оно на суше или в море.

Аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией произошло в среду в 12.26.

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