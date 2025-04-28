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Сколько протянет новый холодильник: что нам продают под видом техники?

«Вести» 28 апреля, 2025 16:31

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У людей старшего поколения на дачах или дома можно еще увидеть старую советскую бытовую технику – от холодильников до кофемолок Straume. И если она исправно работает, не спешите избавляться. Потому что современная бытовая техника, какой бы привлекательной она ни была, часто быстро ломается. Почему? Ученые из Университета Осло недавно обнародовали интересные данные.

Согласно исследованиям норвежцев, срок службы бытовой техники за последние десятилетия сократился ВДВОЕ. Так, например, срок годности стиральных машин снизился до 10,6 года вместо 19,2, духовок – до 14,3 вместо 23,6. Самое же интересное – причина, по которой техника стала менее долговечной.

«Это так называемое запланированное устаревание. Стратегия, при которой производители сознательно ограничивают срок службы товаров, чтобы стимулировать повторные покупки», – делают вывод итог ученые.

То, о чем часто говорили покупатели в магазинах, писали в социальных сетях, теперь не просто досужие домыслы – ученые подтвердили, что производитель намеренно снижает срок работы бытовой техники. Чтобы заставить его — нас с вами - вновь раскошелиться. Причем это не значит, что, к примеру, давшую сбой стиральную машину или холодильник не удастся отремонтировать. Возможно, удастся. Но ремонт обойдется в такие деньги, что выгоднее купить новый товар...

Советские ГОСТы и европейские нормы

В советское время срок минимальный срок службы того или иного прибора регламентировали ГОСТы. В ЕС регулируют все что угодно (например, форму огурцов), только не это.

В латвийском законодательстве, сделанном по образцу европейского, термина «минимальный срок эксплуатации» вообще нет. Есть гарантийный срок. Как правило, он составляет два года. И, согласно 28-й статье Закона о защите прав потребителей, именно в течение двух лет с момента покупки у покупателя есть право выдвинуть претензии по качеству товара продавцу.

И часто бывает именно так: стоит окончиться гарантийному сроку, как товар начинает барахлить. И хорошо, если это мелкий бытовой или электроприбор – электрическая бритва, миксер (хотя цены и на них в последнее время кусаются)… А если что-то более серьезное и дорогое: холодильник, стиральная машина, пылесос, духовка? Денег не напасешься!

Впрочем, по словам продавцов, холодильники даже самых раскрученных моделей рассчитаны на 7-10 лет. Это вам не ужасное советское время, когда холодильники исправно служили десятилетиями. Средний срок работы нынешних пылесосов, согласно тем же откровениям продавцов, - до 3 лет, мелкой бытовой техники – от 3 до 5...

Металл заменили пластиком

Справедливости ради: когда в начале 1990-х сюда хлынула зарубежная бытовая техника, качество действительно брэндовых моделей – стиральных машин, пылесосов, холодильников - было лучше, чем сегодняшних. Потом ее сменила бытовая техника, собранная в Поднебесной. Позже, после того как ЕС ввел ввозные пошлины на бытовую технику из Китая, многие концерны перенесли заводы в Восточную Европу: Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию… Однако на качестве изделий это фактически не отразилось. Об этом свидетельствуют и данные Центра защиты прав потребителей, и информация в социальных сетях: жалоб не стало меньше.

Одна из причин - та, о которой мы рассказали выше и которую подтвердили норвежские ученые: сознательное ограничение производителями срока службы товара.

Делается это разными способами. Например, в деталях, механизмах вместо металла используют пластик, а он не столь долговечен. Уплотнители дверей холодильников приклеивают, а не прикручивают шурупами, как раньше. Из-за этого они постепенно начинают отставать от дверей...

Ох уж этот ремонт!

Другая деталь – стоимость ремонта. Если гарантийный срок закончился, то ремонт может обойтись не меньше, чем покупка нового товара. Вот примеры.

Как правило, гарантийный срок - два года. Но его можно увеличить - за дополнительную плату. Читатель наш так и сделал, увеличив срок до 5 лет. Выложил при этом изрядную сумму. Решился, ибо как-никак холодильник покупает. Советовал и продавец.

Прежний холодильник – белорусский - исправно служил почти четверть века. С новым – западноевропейским - проблем не было ровно 5 лет. А потом холодильник перестал морозить. Его обладатель позвонил в сервисный центр. Гарантийный срок вышел, да, но специалист таки приехал. Посмотрел и сказал: «Все, баста, сделать ничего уже нельзя!» И признался, что эта техника рассчитана в среднем как раз на 5 лет. А за диагностику взял деньги - 35 евро.

Еще одна читательница захотела поменять уплотнительную резинку на двери холодильника. В сервисном центре назвали такую сумму, что выгоднее оказалось... купить новый холодильник...

Случай с пылесосом

Вот еще один пример – с сайта sudzIbas.lv в Интернете. Он – об уровне сервиса в сервис-центрах и об отношении к клиентам.

У потребителя сломалась трубка пылесоса (вставляется в его шланг). По телефону в сервис-центре сообщили, что не могут сейчас ответить, есть ли у них такие – потребителю нужно зайти на их домашнюю страничку в Интернете, найти необходимую форму, заполнить ее и в электронном виде сделать запрос.

Потребитель заполнил, указал марку пылесоса, модель, другие детали. Через три дня пришел ответ, в котором просили еще раз уточнить модель. В конце концов самостоятельно, введя название модели в заполненную форму, покупатель тут же нашел нужную деталь. Все это, по его словам, можно было бы сделать в течение одной минуты!

Примечательно, что и цена трубки оказалась немаленькой.

- Я рассчитывал, что в сервис-центре неисправную деталь найдут быстрее и дешевле, чем где-либо в другом месте, - рассказывает потребитель. – Потом зашел на один из популярных латвийских сайтов продаж и нашел ее там заметно дешевле. К тому же сразу. Вывод простой: больше обращаться в этот сервис-центр не буду…

Дорогие образцы не помогут

Латвийские торговцы бытовой техникой советуют обращать внимание на цену товара. Мол, чем дороже, тем лучше и надежнее. Есть ведь товары премиум-класса, а есть экономического. От этого зависит срок службы.

Так, в дорогих моделях используется больше металла, а не пластика, чем в дешевых образцах. А латвийский покупатель зачастую выбирает технику, руководствуясь исключительно низкой ценой, а потом удивляется, что она едва-едва дотягивает до конца гарантийного срока.

Однако этот совет продавцов расходится с реальностью. Достаточно почитать жалобы покупателей на латвийских интернет-порталах, чтобы убедиться, что проблемы с надежностью имеются и у дорогих образцов...

Ищите мастера-умельца!

Не так давно на портале приморского микрорайона Риги попалось на глаза объявление: молодая мама спрашивала, нет ли у кого-нибудь знакомого мастера по ремонту стиральных машин. Срочно нужен! Потому что в сервис-центре зарядили такую цену, что хоть стой, хоть падай.

Вашего автора тоже не раз спасали мастера-умельцы, когда выходила из строя дорогая бытовая техника. Та же стиральная южнокорейская машина, работающая у нас в семье с 1990-х. Знакомый мастер нашел причину неисправности, перепаял плату и взял за это 25 евро. Так что ищите действительно хороших мастеров. А в Латвии они, слава богу, не перевелись.

И еще совет тем, у кого остались и работают бытовые приборы советских времен – дома, на дачах, на огородах. Не спешите от них избавляться и заменять на новые, более красивые, как бы ни советовали молодые родственники.

Лучшая советская бытовая техника может еще послужить, а вот новая европейская – быстро оказаться на свалке...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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