Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Марта Завтра: Jazeps
Доступность

Сказал, что его похитили: полицейские устроили погоню, а потом оштрафовали шутника

Редакция PRESS 19 марта, 2025 15:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня ночью, в 00:51 в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил, что находится в машине с неизвестными людьми и его увозят в неизвестном направлении. Разговор внезапно оборвался, но когда звонивший перезвонил, на заднем плане послышались смех и веселье. Мужчина объяснил, что это была просто шутка.

В свете полученной информации полиция отреагировала незамедлительно, задействовав несколько экипажей. Автомобиль был остановлен на трассе Валмиера - Цесис - Драбеiи. Было установлено, что мужчина 2002 года рождения находился в компании друзей и никто никому не угрожал. Кроме того, мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения - 3,04 промилле.

По данному факту начат административный процесс. За необоснованный вызов экстренных служб физическому лицу может быть назначен штраф от 35 до 140 евро.

Полиция напоминает, что ложный вызов может задержать оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Нам нужна языковая полиция! Иначе русских не научишь»!

Важно 16:30

Важно 0 комментариев

«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.

«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.

Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.

Читать
Загрузка

Eruption в Риге: голос покоривший Элтона Джона и Бродвей

История и культура 16:24

История и культура 0 комментариев

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

В мире диско есть имена, которые навсегда вписаны в музыкальную историю. Одно из них – Прешес Уилсон, легендарная солистка группы Eruption. Именно благодаря ее мощному, глубокому и эмоциональному вокалу коллектив стал одной из самых ярких звезд 80-х. Ее голос звучит в таких бессмертных хитах, как I Can’t Stand the Rain и One Way Ticket, покоривших весь мир.

Читать

Кто виноват: Линкайтс в подкасте рассказал, как было дело с проектированием Rail Baltica

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Реализация проекта Rail Baltica продолжает вызывать в обществе ряд вопросов и опасений. Что пошло не так? Напомним, что в декабре прошлого года в итоговом отчете парламентской комиссии по расследованию проекта были названы лица, ответственные за задержку реализации проекта. В этом списке отказался и бывший министр сообщения Талис Линкайтс. Оглядываясь на время своего пребывания на посту, Линкайтс в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv назвал себя одним из ответственных.

Читать

От 100 евро за визит: за что ещё платить собственникам квартир и домов?

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Знаете ли вы, что раз в десятилетие владельцы квартир и частных домов должны проверять состояние своей внутренней электропроводки? Эта обязанность прописана в правилах пожарной безопасности. И даже если вы профессиональный электрик, вашего компетентного мнения недостаточно. Необходимо вызывать сертифицированного электрика с тепловизором, услуги которого собственники должны оплачивать из своего кармана. Составляется акт, отсутствие которого может повлечь за собой штраф.

Читать

Любовь! Пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями

ЧП и криминал 16:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Утром во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло ДТП с участием трех автомобилей, причиной которого стал водитель, севший за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он признался в употреблении спиртного, однако его слова о количестве выпитого не совпали с показаниями алкотестера, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

8 человек доставлены в больницу: в Риге столкнулись два троллейбуса

ЧП и криминал 15:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Восемь человек госпитализированы после столкновения двух троллейбусов в Риге во вторник вечером. Столкновение произошло в жилом районе Пурвциемс на улице Дзелзавас.

Читать

Может ли управляющий домом продать квартиру должника: как по закону?

Юридическая консультация 15:50

Юридическая консультация 0 комментариев

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Если у собственника квартиры есть долг по квартплате перед домоуправлением в размере 590 евро, может ли управляющий домом продать эту квартиру, чтобы взыскать долг? Как он должен действовать в таком случае?

Читать