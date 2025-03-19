Сказал, что его похитили: полицейские устроили погоню, а потом оштрафовали шутника

В свете полученной информации полиция отреагировала незамедлительно, задействовав несколько экипажей. Автомобиль был остановлен на трассе Валмиера - Цесис - Драбеiи. Было установлено, что мужчина 2002 года рождения находился в компании друзей и никто никому не угрожал. Кроме того, мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения - 3,04 промилле.

По данному факту начат административный процесс. За необоснованный вызов экстренных служб физическому лицу может быть назначен штраф от 35 до 140 евро.

Полиция напоминает, что ложный вызов может задержать оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.