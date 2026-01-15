Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

По словам двух человек, присутствовавших в комнате, Каллас сказала лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она и не является большой любительницей алкоголя, сейчас, возможно, подходящий момент для того, чтобы начать пить, учитывая события, происходящие во всем мире.

Она высказалась примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу угроз Дональда Трампа захватить арктический остров.

Высший дипломат ЕС, который координирует внешнюю политику блока от имени 27 правительств и Европейской комиссии, пошутила на заседании Конференции президентов, встрече лидеров групп парламента. Ее комментарии прозвучали после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же депутаты добавили, что, судя по событиям в мире, этот год не был таким уж счастливым, по словам людей, присутствовавших в зале.

В связи с опасениями в Европе, что Трамп может аннексировать Гренландию, массовыми протестами против исламистского режима в Иране, а также продолжающимися конфликтами в Украине и Газе и операцией США в Венесуэле, геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС. Одним из последних шагов Каллас было заявление POLITICO о том, что она готова предложить новые санкции против Ирана после репрессий со стороны правительства, в результате которых, по сообщениям, погибли сотни людей.

Пресс-секретарь Каллас пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.