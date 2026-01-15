Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Редакция PRESS 15 января, 2026 00:16

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

По словам двух человек, присутствовавших в комнате, Каллас сказала лидерам политических групп в Европейском парламенте, что, хотя она и не является большой любительницей алкоголя, сейчас, возможно, подходящий момент для того, чтобы начать пить, учитывая события, происходящие во всем мире.

Она высказалась примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу угроз Дональда Трампа захватить арктический остров.

Высший дипломат ЕС, который координирует внешнюю политику блока от имени 27 правительств и Европейской комиссии, пошутила на заседании Конференции президентов, встрече лидеров групп парламента. Ее комментарии прозвучали после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. Те же депутаты добавили, что, судя по событиям в мире, этот год не был таким уж счастливым, по словам людей, присутствовавших в зале.

В связи с опасениями в Европе, что Трамп может аннексировать Гренландию, массовыми протестами против исламистского режима в Иране, а также продолжающимися конфликтами в Украине и Газе и операцией США в Венесуэле, геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС. Одним из последних шагов Каллас было заявление POLITICO о том, что она готова предложить новые санкции против Ирана после репрессий со стороны правительства, в результате которых, по сообщениям, погибли сотни людей.

Пресс-секретарь Каллас пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

 

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 20:32

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Новости Латвии 20:31

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Новости Латвии 20:30

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Важно 20:29

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Важно 20:25

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Важно 20:11

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

