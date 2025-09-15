Комментируя заявления министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) о том, что Союз зеленых и крестьян (ZZS, СЗК) в настоящее время не видит возможности продвигаться вперед с проектом бюджета на следующий год, поскольку в коалиции не удалось достичь удовлетворительных решений по вопросам сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для части продуктов питания и сохранения малых сельских школ, политолог напомнила, что партия «Прогрессивные» также в начале обсуждений бюджета на следующий год заявляла, что финансирование культуры или транспорта существенно сокращать не будут.

«Я считаю, что у каждого партнера по коалиции равные права, и, на мой взгляд, СЗК смотрит на это так же», — отметила Метла-Розентале, указав, что у СЗК есть свой электорат и свои интересы.

Политолог подчеркнула, что в данном случае партия премьер-министра Эвики Силини (JV) оказалась в роли заложника, поскольку, если правительство падет, СЗК с такими аргументами не потеряет ценности в глазах своего электората и, возможно, наоборот, избиратели поддержат их из-за отстаивания интересов своего электората.

Однако, как отметила Метла-Розентале, больше всего от падения правительства сейчас потеряла бы JV, поскольку это стало бы подтверждением того, что работа правительства вышла из-под контроля, что противоречит прежним заявлениям о том, что все в порядке и все сотрудничают.

Таким образом, по мнению политолога, премьер-министр осознает, насколько велик риск этой ситуации для JV. «Я думаю, что премьер-министр, скорее всего, попытается найти компромисс, который, вероятно, будет означать уступки требованиям СЗК, а не конфронтацию или падение правительства», — оценила Метла-Розентале.

Политолог также указала, что сформировать новую коалицию с "Новым единством" в центре точно не удастся. «Если СЗК свергнет правительство, а "Новое единство" попытается сформировать новое, им придется искать новых партнеров, при этом «Прогрессивные» не совсем сочетаются, например, с Национальным объединением», — отметила Метла-Розентале.

По мнению политолога, премьер-министр сделает все возможное, чтобы сохранить правительство.