Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Силиню поставили в патовую ситуацию: рухнет ли правительство? (1)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 15:42

Мнения 1 комментариев

LETA

Наибольший ущерб от падения правительства в данный момент понесла бы партия «Новое единство» (JV), поскольку это стало бы подтверждением того, что работа правительства вышла из-под какого-либо контроля, заявила агентству LETA преподаватель факультета социальных наук Рижского университета Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

Комментируя заявления министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) о том, что Союз зеленых и крестьян (ZZS, СЗК) в настоящее время не видит возможности продвигаться вперед с проектом бюджета на следующий год, поскольку в коалиции не удалось достичь удовлетворительных решений по вопросам сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для части продуктов питания и сохранения малых сельских школ, политолог напомнила, что партия «Прогрессивные» также в начале обсуждений бюджета на следующий год  заявляла, что финансирование культуры или транспорта существенно сокращать не будут.

«Я считаю, что у каждого партнера по коалиции равные права, и, на мой взгляд, СЗК смотрит на это так же», — отметила Метла-Розентале, указав, что у СЗК есть свой электорат и свои интересы.

Политолог подчеркнула, что в данном случае партия премьер-министра Эвики Силини (JV) оказалась в роли заложника, поскольку, если правительство падет, СЗК с такими аргументами не потеряет ценности в глазах своего электората и, возможно, наоборот, избиратели поддержат их из-за отстаивания интересов своего электората.

Однако, как отметила Метла-Розентале, больше всего от падения правительства сейчас потеряла бы JV, поскольку это стало бы подтверждением того, что работа правительства вышла из-под контроля, что противоречит прежним заявлениям о том, что все в порядке и все сотрудничают.

Таким образом, по мнению политолога, премьер-министр осознает, насколько велик риск этой ситуации для JV. «Я думаю, что премьер-министр, скорее всего, попытается найти компромисс, который, вероятно, будет означать уступки требованиям СЗК, а не конфронтацию или падение правительства», — оценила Метла-Розентале.

Политолог также указала, что  сформировать новую коалицию с "Новым единством" в центре точно не удастся. «Если СЗК свергнет правительство, а "Новое единство" попытается сформировать новое, им придется искать новых партнеров, при этом «Прогрессивные» не совсем сочетаются, например, с Национальным объединением», — отметила Метла-Розентале.

По мнению политолога, премьер-министр сделает все возможное, чтобы сохранить правительство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:05 16.09.2025
Германия готовит «убийцу дронов» Skyranger к войне
Bitnews.lv 3 часа назад
Учёные бьют тревогу: растительные диеты разрушают кости
Bitnews.lv 3 часа назад
Африка: вот так и бабочка!
Sfera.lv 4 часа назад
Хозяин «Ievas siers» заплатит полмиллиона за аферы с фондами ЕС
Bitnews.lv 4 часа назад
TikTok : США и Китай согласились
Sfera.lv 4 часа назад
Из Риги в Тарту и Даугавпилс. На эстонских поездах
Bitnews.lv 5 часов назад
Япония: роботом — по кризису
Sfera.lv 9 часов назад
Литва: новый кредит на оборону на 6,3 млрд. евро
Sfera.lv 10 часов назад

Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (1)

Важно 21:11

Важно 1 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Читать
Загрузка

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

Читать

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (1)

Важно 20:48

Важно 1 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Читать

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (1)

Важно 20:45

Важно 1 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

Читать

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (1)

Важно 20:38

Важно 1 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Читать

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (1)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 1 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Читать

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (1)

Мир 19:21

Мир 1 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

Читать