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Силиня: надо остановить передвижение судов российского «теневого флота» по Балтийскому морю

© LETA 29 декабря, 2024 18:46

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LETA

Об этом премьер-министр Латвии заявила в интервью Би-би-си в воскресенье.

Комментируя планируемое усиление санкций по отношению к "теневому флоту" русских танкеров, Силиня сказала, что в этом случае необходима сильная коллективная реакция. Она отметила, что Россия со своим "теневым флотом" может использовать международное право как гибридное оружие, как это уже делается с мигрантами на границе с Белоруссией.

В качестве одного из аргументов, почему к российскому "теневому флоту" надо относиться с особой осторожностью, глава правительства привела факт, что на задержанном на этой неделе в Балтийском море судне, которое винят в повреждении кабелей, погруженных в море, обнаружено нехарактерное для грузовых судов разведывательное оборудование.

Силиня подчеркнула, что атаки на критическую инфраструктуру в регионе Балтийского моря необходимо остановить и, чтобы достичь этого, Латвия уже координировала свои действия с НАТО, в том числе с новыми странами альянса - Финляндией и Швецией. Премьер выразила надежду на то, что в ближайшее время на ожидаемых совещаниях на уровне ЕС будет достигнуто совместное усиление санкций по отношению к российскому "теневому флоту".

На вопрос, какого рода санкции следует применить, Силиня ответила, что надо остановить перемещение судов российского "теневого флота" по Балтийскому морю. Говоря о недавнем случае повреждения кабелей, премьер похвалила реакцию Эстонии и Финляндии и обратила внимание на то, что у стран в регионе Балтийского моря должны быть возможности задерживать суда, не соблюдающие в этих водах международное право, которые могут представлять угрозу для нашей критической инфраструктуры.

"Надо найти способ, как не позволить такому множеству судов, которые могут повредить нашу критическую инфраструктуру, пересекать Балтийское море", - сказала Силиня.

Она признала, что в таких вопросах позиция отдельных стран ЕС, в частности, Венгрии и Словакии, может осложнить принятие совместных решений на уровне ЕС, но с такими вызовами приходится иметь дело не впервые: "Мы действительно надеемся, что сможем координировать эти санкции по всей Европе, так как до сих пор мы уже хорошо координировали другие санкции. (..) Мы найдем свой способ".

При этом премьер не отрицала, что при отсутствии полного единомыслия в ЕС эффективность санкций может быть ниже.

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