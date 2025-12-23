Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Швырнула в него букетом: Калниете о своей неподкупности

23 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

LETA

Депутат Европарламента Сандра Калниете 22 декабря отметила свой 73-й день рождения. Отвечая на вопрос журнала Privātā Dzīve о поздравления и цветах, она вспомнила одну яркую историю... попытки подкупа?

«Тогда я работала в Министерстве иностранных дел, и был такой период, когда после принятия декларации 4 мая выезжать за границу можно было только по служебному паспорту СССР. Латвийских паспортов ещё не было, и желающие получить паспорт СССР стояли длинными очередями у министерства», — вспоминает Калниете.

«И вот ко мне пришёл один человек — не буду называть имени — с огромным букетом роз. Видимо, паспорт ему был очень нужен. Я его прогнала вместе с этим букетом роз», — рассказала она журналу Privātā Dzīve.

На вопрос, были ли там только розы и ничего больше, она ответила: «Может, и было что-то ещё, но мы так далеко не зашли. С тех пор никто больше не пытался мне дать взятку. Очевидно, слухи о том, что Калниете не подкупить, очень быстро разошлись по народу», — рассказала Евродепутат.

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре "Latvijas Pasts" — "Alojas kvartāls". Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

