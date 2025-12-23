Швырнула в него букетом: Калниете о своей неподкупности

«Тогда я работала в Министерстве иностранных дел, и был такой период, когда после принятия декларации 4 мая выезжать за границу можно было только по служебному паспорту СССР. Латвийских паспортов ещё не было, и желающие получить паспорт СССР стояли длинными очередями у министерства», — вспоминает Калниете.

«И вот ко мне пришёл один человек — не буду называть имени — с огромным букетом роз. Видимо, паспорт ему был очень нужен. Я его прогнала вместе с этим букетом роз», — рассказала она журналу Privātā Dzīve.

На вопрос, были ли там только розы и ничего больше, она ответила: «Может, и было что-то ещё, но мы так далеко не зашли. С тех пор никто больше не пытался мне дать взятку. Очевидно, слухи о том, что Калниете не подкупить, очень быстро разошлись по народу», — рассказала Евродепутат.