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Швеция хочет лишать гражданства лиц, угрожающих национальной безопасности

Euronews 16 января, 2025 17:39

Мир 0 комментариев

Швеция планирует изменить свою конституцию, чтобы получить возможность лишать гражданства лиц с двумя и более гражданствами, которые получили свои паспорта обманным путем или совершили преступления, угрожающие национальной безопасности, сообщает Euronews.

Это означает, что люди, осужденные за такие преступления, как шпионаж или государственная измена, могут быть лишены шведских паспортов, равно как и те лица, кто получил гражданство путем взятки или с помощью ложной информации, заявило правительство в среду.

Предложения были выдвинуты межпартийным комитетом и будут вынесены на голосование в парламенте в следующем году, чтобы изменения вступили в силу в июне 2026 года.

В настоящее время шведская конституция не допускает отмены гражданства.

"Швеция имеет дело с тремя параллельными и очень серьезными угрозами нашей внутренней безопасности, - заявил на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер. - Насильственный экстремизм, государственные субъекты, действующие враждебно по отношению к Швеции, и системная и организованная преступность".

В прошлом году около 600 человек, которые, по мнению властей, представляли угрозу нацбезопасности, подали заявления на получение шведского гражданства, сообщил местным СМИ министр миграции Юхан Форсселл.

Скандинавской страной управляет правоцентристское правительство, находящееся в меньшинстве и опирающееся на поддержку "Шведских демократов" - ультраправой и антииммиграционной партии, занявшей второе место на выборах 2022 года.

Когда-то Швеция считалась одной из самых дружелюбных к мигрантам стран ЕС, и за последние два десятилетия число ее граждан, родившихся за границей, удвоилось, составляя около пятой части населения страны, насчитывающего 10,5 миллиона человек.

Однако в последние годы страна жестко ограничивает иммиграцию. Если в 2016 году после европейского миграционного кризиса просителям убежища и их родственникам было выдано более 86 000 видов на жительство, то в прошлом году это число сократилось до рекордно низкого уровня - 6250.

Правительство также настаивало на лишении гражданства членов преступных группировок с двойным гражданством, но парламентский комитет отклонил это предложение.

Ранее на этой неделе правительство объявило, что иммигранты, желающие получить гражданство, должны будут прожить в стране не пять, а восемь лет, прежде чем они смогут подать заявление.

"Мы собираемся построить Швецию, которая держится вместе, где шведское гражданство имеет большее значение", - сказал Форсселл.

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