Швейцария закрепила право на наличные в Конституции

Поправка закрепляет на конституционном уровне право граждан пользоваться банкнотами и монетами. Таким образом, наличные деньги получают дополнительную правовую защиту в финансовой системе страны.

Инициатива стала ответом на кампанию общественной группы «Швейцарское движение за свободу», которая выступала за сохранение и защиту наличных расчётов на фоне распространения безналичных платежей.

После вступления поправки в силу право использовать наличные будет прямо закреплено в основном законе страны. Это означает, что государство должно будет обеспечивать возможность их использования в экономике.

С принятием этой нормы Швейцария присоединится к странам, которые уже закрепили подобные гарантии в своих конституциях. Среди них Венгрия, Словакия и Словения.