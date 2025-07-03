Школьники уже могут узнать результаты централизованных экзаменов

Школьники могут получить доступ к своим результатам экзаменов и сертификатам на портале "eksameni.gov.lv", используя данные для доступа к системе "E-klase" или "Mykoob".

Этой электронной услугой можно воспользоваться и в том случае, если в школе не используются "E-klase" или "Mykoob". В особых случаях сертификаты из Государственной информационной системы проверок смогут извлечь и отправить ученикам школы.

Сертификаты будут доступны на портале "eksameni.gov.lv" в течение шести месяцев со дня их размещения. Сертификаты централизованных экзаменов действительны только как электронные документы, заверенные квалифицированной электронной печатью ГАРО, и распечатывать их не требуется.

Для средних школ и вузов Латвии результаты экзаменов школьников будут доступны в отчете, размещенном в Государственной информационной системе образования, поэтому при подаче заявки на прием в образовательное учреждение сертификаты сразу не требуются и не нужно спешить получать сертификаты в первый день объявления результатов, подчеркивает ГАРО.