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Школьники уже могут узнать результаты централизованных экзаменов

© LETA 3 июля, 2025 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня с 8 часов выпускники средних школ могут узнать свои результаты централизованных экзаменов на специальном сайте "eksameni.gov.lv", сообщили в Государственном агентстве развития образования (ГАРО).

Школьники могут получить доступ к своим результатам экзаменов и сертификатам на портале "eksameni.gov.lv", используя данные для доступа к системе "E-klase" или "Mykoob".

Этой электронной услугой можно воспользоваться и в том случае, если в школе не используются "E-klase" или "Mykoob". В особых случаях сертификаты из Государственной информационной системы проверок смогут извлечь и отправить ученикам школы.

Сертификаты будут доступны на портале "eksameni.gov.lv" в течение шести месяцев со дня их размещения. Сертификаты централизованных экзаменов действительны только как электронные документы, заверенные квалифицированной электронной печатью ГАРО, и распечатывать их не требуется.

Для средних школ и вузов Латвии результаты экзаменов школьников будут доступны в отчете, размещенном в Государственной информационной системе образования, поэтому при подаче заявки на прием в образовательное учреждение сертификаты сразу не требуются и не нужно спешить получать сертификаты в первый день объявления результатов, подчеркивает ГАРО.

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