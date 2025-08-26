СГД возьмётся за стоматологов: что будет?

Служба государственных доходов (СГД) намерена навести в этом хаосе порядок.

Как сообщили в налоговой службе, среди предприятий, основным видом деятельности которых являются услуги стоматологии, почти половина (244) имеют рейтинг А (хорошее выполнение обязательств), а 252 предприятия - рейтинг B (необходимо улучшить выполнение обязательств).

Среди стоматологических практик с рейтингом B у большинства (80%) выявлены проблемы, связанные с налогами: декларированные ими средние зарплаты составляют менее половины средней зарплаты в отрасли, а у остальных основной проблемой являются налоговые задолженности.

В 2025 году для 35 налогоплательщиков в сфере здравоохранения, включая стоматологов, запланированы меры налогового администрирования и контроля.

(Tvnet.lv)