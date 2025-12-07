Серьезная потеря для детей? Что такое Roblox и почему российские власти его заблокировали

Во всем мире Roblox тоже критикуют, но за другое: эксплуатацию детского труда и обилие педофилов, которые беспрепятственно знакомятся с детьми-игроками.

«Это значит, что мы никогда не будем в Роблокс играть?» — недоумевает девочка лет десяти.

«Капец! А зачем я туда донатила?» — сестра постарше на грани слез.

«Зато как счастлива я, что вы теперь меньше будете сидеть в телефоне», — говорит за кадром снимающая детей мама.

Такие видео в последние дни записывали и подростки, и их родители в России: 3 декабря Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-платформе Roblox.

Дети в опубликованных видео рыдают, возмущаются, кто-то обещает «роскомнадзорнуться», если игру не вернут (так в интернете стали называть суицид, после того как РКН запретил распространять информацию о самоубийствах). Некоторые пишут сердитые комментарии в адрес госорганов: «Алло, РКН, прислушайтесь к детям и игрокам!»

В телеграм-канал директору «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной игроки написали тысячи комментариев вроде: «КАКОЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ АЛО Я 9 ЛЕТ НА НЕГО ПОТРАТИЛ» или «это точно свободная страна? заблокированы все приложения адекватные».

Что такое Roblox?

Roblox — это не одна игра, а целая вселенная с миллионами игр, которые программируют сами пользователи. Аудитория у онлайн-платформы гигантская: ежедневно в Roblox заходит 151 миллион пользователей. Большая часть аудитории — несовершеннолетние. Около 40% пользователей еще не достигли возраста 13 лет.

Форматы игр на платформе самые разные, а выбор огромный: можно выращивать сад, заводить и развивать питомцев, одевать свой аватар в разные наряды, чтобы пользователи их оценивали. Там есть «стрелялки» вроде популярных Counter Strike в менее реалистичном сеттинге, игры, где нужно найти выход из лабиринта или спастись от монстра, детективы, где игрок раскрывает убийство. Как обычно в играх с мультиплеером, пользователи могут общаться между собой, а их аватары — взаимодействовать.

С помощью упрощенного языка программирования, который может освоить даже ребенок, эти игры создают сами пользователи: по тому же принципу, как контент YouTube создают сами блогеры.

Бывший главный редактор портала Gaming.News Игорь Белкин объяснил Би-би-си, что уровень популярности этих самодельных игр «просто сумасшедший». «Аудитория больше, чем у Dota-2, Counter Strike, Battlegrounds, — перечисляет Белкин самые популярные видеоигры среди взрослых. — Вещи, которые происходят внутри Роблокса, заставляют игры из топа Steam выглядеть как какая-то инди-поделка [по количеству пользователей]».

Согласно заявлению Роскомнадзора, правоохранители нашли на платформе «материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности», а также призывы к «противоправным действиям насильственного характера» и вдобавок пропаганду ЛГБТ (несуществующее «движение ЛГБТ» в России запрещено и объявлено экстремистской организацией).

Это при том, что Roblox показывал: компания готова сотрудничать с российскими властями. В январе 2025 года РКН уже предъявлял компании претензии в связи с ЛГБТ, Roblox даже удалял контент по его требованию.

Игровой журналист Игорь Белкин настаивает, что для детей эта блокировка — по-настоящему серьезная потеря.

«Среди поколения, которым сейчас 14 и младше, огромное количество детей в это играет. Для них это то же самое, чем для нас являются все соцсети вместе взятые, — сказал он в разговоре с Би-би-си. — Они находят там друзей, место для развлечений, общаются, они там живут. Мы вот придумываем обходы блокировок для всяких телеграмов и дискордов [и других мессенджеров, которые блокируют российские власти], чтобы быть рядом с близкими, а у детей такой возможности нет. Ну, и мы все через это проходили, уже будучи взрослыми. Можно себе представить, как погано детям».

Слухи о грядущей блокировке Roblox в России появились в ноябре: тогда в Петербурге случилось громкое убийство. 13-летняя девочка зарезала ножом свою мать и подожгла квартиру. Она быстро призналась в содеянном, а правоохранители, изучив ее аккаунт в Roblox, предположили, что она готовила убийство или фантазировала о нем, проигрывая сценарии на онлайн-платформе. Тогда депутат Олег Матвейчев заявил, что если «американская игра» Roblox способствует детской преступности, то ее надо заблокировать.

Но во всем мире Roblox критикуют за другое: дети становятся не преступниками, а жертвами преступлений.

Белкин подчеркивает, что у Roblox «гигантские проблемы с обеспечением безопасности своих самых уязвимых маленьких пользователей». На детскую платформу проникают взрослые и втираются в доверие к детям, что открывает простор для развратных действий в отношении малолетних.

Roblox небезопасен, и вот почему

Издание Bloomberg Businessweek подсчитало, что только в США с 2018 года два десятка человек обвинили в развращении детей, с которыми они познакомились через Roblox.

Типичная ситуация выглядит, примерно как в иске матери из Южной Каролины: с ее 10-летней дочерью в игре познакомился взрослый пользователь, притворявшийся мальчиком ее возраста. Преступник уговорил 10-летнюю девочку отправлять ему откровенные фотографии через чат в обмен на виртуальную валюту Robux, использующуюся в играх для покупки дополнительных возможностей. К тому моменту Roblox давно был обычной частью жизни девочки: она играла в эти онлайн-игры с шести лет, а мать разрешала ей, предполагая, что там предусмотрены «надлежащие меры безопасности».

Нередко преступникам удавалось вывести отношения с детьми и в оффлайн. В 2022 году 33-летний мужчина похитил 13-летнюю девочку в Канзасе: они познакомились через Roblox, и вскоре похититель убедил ребенка сбежать из дома, увез в своей машине и несколько раз изнасиловал, прежде чем его поймали.

Иногда такие истории кончались даже смертью несовершеннолетних. В 2024 году самоубийство совершил 15-летний мальчик. Когда ему было 12, педофил познакомился с ним в Roblox, выманивал интимные фото и потом шантажировал, грозя опубликовать их. В иске говорится, что подросток был «непоправимо травмирован» и так и не смог пережить эти события.

Техасский YouTube-блогер с ником Schlep решил бороться с педофилией своими силами.

В подростковом возрасте он, по собственному признанию, и сам становился жертвой груминга в Roblox. Когда он повзрослел, то стал ловить педофилов «на живца» и рассказывать об этом в видеороликах. Это привело к реальным результатам: шесть мужчин были арестованы за развратные действия. Но компания Roblox забанила блогера на своей платформе и пригрозила ему судом, если он продолжит «устраивать самосуд».

Журналистка газеты Guardian завела аккаунт от лица 8-летней девочки и неделю играла в игры. Она обнаружила, что может получить доступ к совсем не детскому контенту, несмотря на включенную функцию «родительский контроль». С педофилами она не столкнулась, но жестокость других пользователей журналистка испытала на себе: аватар одного пользователя сел ей на виртуальное лицо, другой закидывал ее какашками.

Подают на компанию в суд не только родители пострадавших детей, но и государство. Генпрокурор штата Техас в ноябре подал иск к компании и заявил: «Мы не можем позволить таким платформам, как Roblox, продолжать работать в качестве игровых онлайн-площадок для педофилов, где благополучие наших детей приносится в жертву корпоративной жадности».

Что предпринимается для безопасности детей?

На Западе не блокируют платформу. На данный момент Roblox заблокирован в ряде стран, таких как Китай, Турция, Ирак. Эти страны, как и Россия, привыкли решать все проблемы запретами, считает Игорь Белкин: «Это modus operandi государства: если им что-то не нравится, они вместо того, чтобы решить проблему, просто блочат».

Австралия в этом году запретила детям до 16 лет пользоваться любыми соцсетями. Именно с Австралии Roblox начал вводить свою новую функцию: определение возраста по сканированию лица, которое нужно сделать внутри приложения. В Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах это станет обязательным уже в декабре, а в других странах — в январе.

Таким образом компания обещала заблокировать для детей возможность переписываться со старшими незнакомцами. Пользователи будут разделены на группы: до девяти лет, от девяти до 12-ти, от 13 до 15-ти, от 16 до 17-ти, от 18 до 20 лет и 21 год и старше. Дети смогут общаться только с другими детьми своей возрастной группы и близкими по возрасту. А система верификации с помощью селфи не позволит взрослому человеку выдать себя за ребенка и начать переписываться с детьми.

В мире, где фейковое лицо можно сгенерировать с помощью нейросети, это все «мертвому припарки» и обречено на провал, убежден Игорь Белкин. Процесс проверки лиц пользователей будет автоматизирован, и обмануть одну нейросеть фотографией, сгенерированной в другой — несложная задача, уверен он.

Дети в Roblox не защищены не только от педофилов. Юные игроки могут попасться мошенникам, которые вытянут у них деньги: например, пообещают продать что-то ценное и обманут или попросят фото банковской карточки родителей. Валюта Robux, конечно, игровая, но вполне реальная: в игру нужно внести настоящие деньги. Впрочем, зарабатывать на Roblox пользователи тоже могут, особенно если сделают свою игру. Но вывести деньги с платформы, конечно, сложнее, чем внести их, плюс платформа забирает комиссию. Критики компании настаивали, что Roblox зарабатывает на детском труде, пусть и добровольном.

Так что, критикуя Roblox, российские депутаты в основном лишь повторяют то, о чем говорят по всему миру.

Есть версия, что РКН заблокировал Roblox потому, что это еще один способ переписки без цензуры. В России сейчас регулярно блокируют иностранные мессенджеры — через день после Roblox в стране заблокировали Snapchat, а в конце ноября начали блокировку WhatsApp — самого популярного в России мессенджера. Власти пытаются загнать пользователей в государственный мессенджер Max, подконтрольный государству.

Игорь Белкин считает, что в этом смысле блокировка Roblox ничего не меняет. Чат есть в каждой онлайн-игре, где игрок взаимодействует с живыми людьми, а не только персонажами-NPC. Чтобы от них избавиться, Роскомнадзору пришлось бы заблокировать вообще все игры в интернете. «Идея с тем, что РКН таким образом зачищает неподконтрольные им чаты, выглядит слишком натянутой на глобус, — сказал он Би-би-си. — Без блокировки всего, что существует сейчас на игровом рынке, это невозможно».