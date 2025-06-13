Сейм запретил сотрудникам госадминистрации выезд в Россию и Белоруссию. В списке и газовщики

Проект закона разработала Комиссия Сейма по национальной безопасности. Поддержано также предложение запретить выезд в Россию и Белоруссию депутатам Сейма.

Запрет на выезд из Латвии введён для предотвращения или снижения угроз национальной безопасности со стороны России и Белоруссии, а также для обеспечения безопасности работников госаппарата и защиты законных интересов в условиях, когда возможности Латвии защищать своих граждан ограничены.

Запрет будет распространяться на лиц, которым выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне, лиц, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на сотрудников Министерства обороны, МВД и Министерства юстиции, учреждений, подчинённых этим министерствам или министрам, военных объектов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Налоговой и таможенной полиции, в также Службы госдоходов.

Также запрет коснётся работников дипломатической и консульской службы, а также судебных и прокуратурных учреждений.

Подведомственные МВД учреждения :Государственная полиция, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная охрана, Государственная пожарная и спасательная служба, Бюро внутренней безопасности, Управление по делам гражданства и миграции, Государственное агентство по обеспечению, Информационный центр МВД, Центр здоровья и спорта МВД, а также поликлиника МВД.

Подведомственные Министерству юстиции учреждения: Регистр предприятий, Служба контроля за неплатежеспосбностью, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебных экспертиз, Управление мест заключения, Патентное ведомство, Государственная служба пробации, Государственный центр языка, Администрация судов и Администрация гарантийного фонда средств содержания (алиментов).

Критическая инфраструктура Латвии включает объекты, важные для существования государства и обеспечения основных нужд общества. К таким объектам относятся, например, инфраструктура электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Подведомственные Министерству обороны учреждения — Национальные вооружённые силы, включая Земессаржа (территориальная оборона), Центр военных объектов и закупок, Латвийское агентство геопространственной информации, институт предотвращения ИТ-инцидентов «Cert.lv», Национальная оборонная академия Латвии, Центр молодёжных патриотических программ, Латвийский военный музей, Центр закупок в области обороны и логистики, Служба военной разведки и безопасности, Профессиональная школа полковника Оскара Калпака.

«Не секрет, что Россия и Белоруссия всё активнее проводят разведывательные мероприятия против Латвии, и для этой цели им подходит любой гражданин Латвии, пересекающий границу этих стран. Несмотря на чёткие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности не ездить в Россию и Белоруссию в интересах как государства, так и собственной безопасности, количество выезжающих продолжает расти», — ранее заявил председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Председатель комиссии подчеркнул, что в нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию крайне опасны, но, к сожалению, большая часть общества этого не осознаёт.

«Разведчики спецслужб этих стран устанавливают контакты с латвийскими гражданами на территории своих государств, где для них созданы более благоприятные оперативные условия. Их не останавливают меры контрразведки Службы государственной безопасности Латвии и силовые структуры союзников. В целом это означает, что наши возможности помочь латвийцам, оказавшимся в трудной ситуации в России и Белоруссии, крайне ограничены», — сказал Латковскис.

«При вербовке граждан Латвии агрессор стремится не только получить информацию о внутренних политических процессах, планируемых внешнеполитических действиях и мерах безопасности, обеспечивающих нормальное функционирование государства, но и вовлечь этих лиц в другие вредоносные действия, включая мероприятия против государственных интересов или с целью воспрепятствовать исполнению ими служебных обязанностей», — добавил председатель Комиссии по национальной безопасности.

Запрет на выезд будет распространяться и на транзит через Россию и Белоруссию. Исключения будут сделаны в случаях, когда выезд необходим для выполнения служебных обязанностей или по гуманитарным причинам, и при этом лицо получило разрешение на временный выезд из Латвии.

Проект закона предусматривает, что нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом