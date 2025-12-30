Серьезную угрозу этой зимой представляет вирус гриппа, который активно циркулирует, особенно в неустойчивую слякотную погоду. Сейчас одновременно циркулируют две разновидности вируса гриппа, причем одна - новая, и иммунитета к ней пока нет. Инфектологи ожидают высокий уровень эпидемии.

Специалисты Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы разъясняют отличие влияния на здоровье человека гриппа и COVID-19.

По новым нормам, как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в этом году COVID-19 признан легким заболеванием. За последние годы вирус сильно мутировал, и распространенная сейчас разновидность Omicron переносится пациентами довольно легко. Прежде страшный коронавирус уже не косит людей направо и налево, как три года назад.

Но людям из группы риска по-прежнему надо быть осторожными: у них течение болезни может быть тяжелым, и они нередко попадают в больницу, а на фоне хронического заболевания возможен и летальный исход, как и от любого инфекционного заболевания. Это онкологические больные, получившие лучевую и химиотерапию, люди с хроническими заболеваниями, особенно пожилые. Здесь лучше перестраховаться: специалисты рекомендуют вакцинацию.

И хотя прививка - не стопроцентная гарантия, но заболевшему будет легче перенести влияние болезни, у него больше шансов справиться с хворобой...

А вот вирус гриппа сегодня более опасен. В период пандемии COVID-19 вирус гриппа отступил на задний план, а потом, в течение последних двух лет, набирался сил и в этом году заявил о себе во всю свою разящую силу.

Хотя заболеваемость пока, по оценке специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), примерно на том же уровне, что и в предыдущие сезоны, мониторинг показывает: показатель приблизился к тому порогу, за которым начинается эпидемия. В начале декабря доля положительных проб на грипп составляла 9,1%, а эпидемический порог — 10%. Сегодня ситуация иная.

Эпидемиологи отмечают, что в прошлом году эпидемия началась в конце декабря. Сейчас же ситуация такова, что эпидемия гриппа уже началась.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, риски заболеть высокие. Достаточно одному чихнуть, чтобы и другим вокруг досталось. Люди часто называют гриппом любое простудное заболевание: насморк – грипп, кашель – грипп. Но, как говорят специалисты, грипп – это серьезное вирусное заболевание, и его последствия для организма могут быть самыми серьезными.

Кроме вакцинации, которая бесплатно доступна многим категориям жителей, от вируса может уберечь здоровый образ жизни. Не надо испытывать на прочность свой иммунитет, употребляя алкоголь, никотин, другие разрушающие вещества, - советуют врачи...

Оплачено государством

Кто может сделать прививку от гриппа бесплатно?

-Кругом ходит грипп, а привиться не получилось: сказали, что нет вакцины. Дочь привилась платно в Риге. А муж – инвалид 2-й группы, у него плохой иммунитет, я работаю с людьми – в магазине, здесь каждый день в воздухе тучи бацилл.

-Можно уточнить, какие группы жителей могут бесплатно сделать прививку?

Действительно, сообщает Национальная служба здоровья (NVD), часть жителей может сделать прививку от гриппа бесплатно.

Оплаченная государством вакцинация от гриппа полагается следующим группам жителей:

* детям в возрасте от 6 до 23 месяцев (включительно);

* детям в возрасте от 24 месяцев до 17 лет (включительно), а также взрослым, входящим в группы риска для здоровья:

- с хроническими заболеваниями легких;

- с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями независимо от их причины;

- с хроническими заболеваниями обмена веществ;

- с хроническими заболеваниями почек;

- с иммунодефицитом;

- проходящие курс иммунно-супрессивной терапии;

- проходящие курс длительной терапии с ac. acetylsalicylicum;

* беременные женщины;

* медицинский персонал и медицинский вспомогательный персонал, находящийся в тесном контакте с больными во время работы;

* сотрудники центров долгосрочного социального ухода, находящиеся в тесном контакте с клиентами в ходе работы;

* клиенты центров долгосрочного социального ухода;

* лица в возрасте 60 лет и старше;

* люди с психическими заболеваниями.

Узнать, относится ли пациент к какой-либо из льготных групп вакцинации, можно у своего семейного врача.

Основание: правила Кабинета министров № 330 «Правила вакцинации» от 26.09.2000 года...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА