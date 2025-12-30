Литва нашла способ хорошенько нажиться на транзите российского газа: каким образом?

По его утверждению, транзит должен обходиться Москве дороже, так как он важен только для нее — Литва не использует российскую энергию уже на протяжении нескольких лет.

«Это неплохая новость, поскольку в данных переговорах мы были сильной стороной, так как газ из трубопровода нам совершенно не нужен, он необходим только Калининграду. Полагаю, что удалось выторговать столько, сколько было возможно, и это хорошо», — сообщил BNS Янкаускас.

«Мы все говорили, что сумма несомненно должна быть выше прежней, так как в действительности в Калининградскую область уже транспортируется больший объем газа», — уверял эксперт.

Литовский оператор системы передачи газа Amber Grid и российский газовый концерн «Газпром» в понедельник подписали пятилетний договор на транзит газа через Литву в Калининград.

В следующем году доходы Литвы от данного транзита составят около 30 млн евро — более чем в два раза больше, чем по действующему договору.

По словам Янкаускаса, транспортировка газа по трубопроводу через Литву необходима Калининграду, так как после синхронизации электросетей стран Балтии российский эксклав стал энергетическим "островом", в связи с чем там производится больше электроэнергии из газа.

«Для них газ и газовые электростанции очень важны. Вероятно, все эти значимые элементы автоматически предопределили то, что цена должна была стать выше», — подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на готовность Калининграда обеспечивать себя сжиженным природным газом (СПГ) в случае прекращения транзита, газ, поставляемый по трубопроводу через Литву, обходится области значительно дешевле, чем СПГ.

«У них и судно (плавучее хранилище СПГ — BNS) построено, с помощью которого они могут импортировать газ, имеется и газохранилище. Значит, они могли бы привозить этот газ. Но СПГ, который должен доставляться судами и регазифицироваться, значительно дороже того, что просто идет по трубе», — отметил Янкаускас.

Как сообщало агентство BNS, согласно договору, до конца 2030 года Россия, как и в настоящее время, сможет транспортировать через Литву 10,5 млн кубометров газа в сутки (или в энергетических единицах — 111,3 ГВтч).

До этого момента ежегодные доходы Amber Grid от данного транзита составляли около 13 млн евро, однако, в зависимости от калорийности газа, в отдельные годы они достигали 20 млн евро.

В прошлом году объемы транзита в Калининград через Литву увеличились на 9% до 26,1 тераватт-часа (ТВтч), или 2,5 млрд кубометров.