Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

© LETA 30 декабря, 2025 07:47

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Утром особенно сильный снегопад ожидается на юго-западе Курземе, у моря продолжатся снежные бури, возможны грозы, а ветер в течение дня ослабнет.

До 11 утра на западном побережье Курземе действует оранжевое штормовое предупреждение, а на западе страны до вечера - желтое предупреждение о сильном снеге.

Во многих местах сквозь облака будет проглядывать солнце. Ветер будет дуть преимущественно с севера

Максимальная температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В Риге день пройдет без сильных осадков, на севере города порывы северного ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха не поднимется выше нуля.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис
С утра затруднено движение на всех главных дорогах Латвии
Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году
Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Вы перешли на «без сахара» и думаете что это полезно? Диетологи предупреждают !

Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

