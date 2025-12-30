Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Утром особенно сильный снегопад ожидается на юго-западе Курземе, у моря продолжатся снежные бури, возможны грозы, а ветер в течение дня ослабнет.

До 11 утра на западном побережье Курземе действует оранжевое штормовое предупреждение, а на западе страны до вечера - желтое предупреждение о сильном снеге.

Во многих местах сквозь облака будет проглядывать солнце. Ветер будет дуть преимущественно с севера

Максимальная температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В Риге день пройдет без сильных осадков, на севере города порывы северного ветра будут достигать 18 метров в секунду, а температура воздуха не поднимется выше нуля.