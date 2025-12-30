Первые коньки крепились не к ботинкам, а к ноге: в Риге — 100 лет назад

Первые коньки крепились не к ботинкам, а к ноге: в лезвиях проделывали отверстия, пропускали через них веревки, которые привязывали к ноге. Для лучшего скольжения отталкивались палками.

Судя по археологическим раскопкам, коньки издавна знали и на территории нынешней Латвии: на месте городищ Даугмале и Айзкраукле обнаружены коньки XII столетия!

А металлические, «голландские» появляются в XVII веке. Вероятнее всего, в Ригу их первыми завезли голландские купцы, которые были частыми гостями в порту на Двине.

В Санкт-Петербурге появление новых коньков связывают с ПЕТРОМ I – почитателем голландского и любителем всего нового. Но и тем «железным конькам» было очень далеко до нынешних. Вот что писал о них современник: «Из дерева, внизу с длинным и узким железом, хорошо полированным, но загнутым спереди, для того чтобы железо могло лучше резать лед…»

Ай да ПУШКИН!

Долгое время аристократы считали ниже своего достоинства «заниматься баловством» - катание на коньках было развлечением для тех, «кто попроще». Однако в 1839 году выходит специальная книга – наставление для аристократов о пользе коньков.

В нем читаем: «Из всех зимних удовольствий нет приличнее и полезнее бега на коньках. Это укрепляет здоровье, грацию движения тела, силу, ловкость, должно составлять забаву юношей и одушевлять людей взрослых…»

Среди самых известных любителей этого «баловства» был и Александр Сергеевич ПУШКИН. Кататься он научился еще в лицее, а позже его нередко можно было увидеть раскатывающим по заледенелой Неве. В Михайловском, катаясь на коньках, поэт даже заболел.

«Что это за конькобежная болезнь такая?» - прояснил другой русский литератор — Александр Иванович КУПРИН. В его романе «Юнкера» главный герой, накатавшись до одури, на другой день не может встать с кровати...

Спасибо Вернеру РОЗЕНБАХУ!

В Риге первый публичный каток появился в 1858 году - на Городском канале. Каток был протяженный: от района нынешнего рынка до Бастионной горки. Это было частное предприятие, хозяина звали Вернер РОЗЕНБАХ. Несколькими годами ранее он уже прославился в Риге: открыл первую благоустроенную купальню - на Даугаве, возле Понтонного моста. Через несколько лет вспомнил и о тех, кто со спортом не расстается зимой.

Вход на каток был платным. Но и сервис не сравнить с тем, что был на каком-нибудь заледенелом пруду или озере, где кататься можно было даром. На одном берегу поставили скамейки – для отдыха, на другом - временное крытое строение, где можно было переодеться, отогреться.

Каток на Городском на канале просуществовал до Первой мировой войны. Повествуют о нем и сюжеты старинных открыток. Можно увидеть на них и молодежь, и людей постарше, и семейные пары.

Лебединый домик, который стоял на берегу канала, зимой переносили дальше – на его месте ставили временное строение, где катающиеся могли бы переодеться и отогреться.

За порядком на катке следили гимназисты Реального училища, которое находилось неподалеку – на тогдашнем Николаевском бульваре, нынешней улице Кр. Валдемара. Среди воспитанников училища были такие знаменитости, как Сергей Михайлович ЭЙЗЕНШТЕЙН и Фридрих Артурович ЦАНДЕР, которые тоже знали о коньках не понаслышке...

И генерал-губернатор уважил рижан

Оборудуются катки и в рижских парках. Среди первых - в Царском саду, нынешнем Виестура. В 1867 году городской рат обратился к генерал-губернатору с просьбой отказаться от своей летней резиденции в саду – чтобы ее можно было сдавать в аренду, в том числе для занятий спортом. Тот уважил городские власти и горожан.

Вскоре летом в парке появляются велосипедные дорожки – для смельчаков, обуздавших «двухколесных лошадок», а зимой на прудах открывают катки.

С Царским садом связано и катание на санках - тут сооружают «ледяные горки». Таковые были и в Царском лесу (нынешнем Межапарке). А еще там заливали каток, проводили лыжные турниры. Спортивная жизнь самого аристократического парка царских времен была насыщенна и летом, и зимой.

Помимо Царского сада и Царского леса катки были и в центральных парках – Верманском, Стрелковом…

Лучший каток 1930-х

В Верманском парке в 1878 году был выстроен концертный зал, в котором летом каждый день народ развлекали военные оркестры. А зимой рядом обустраивают каток.

В 1930-е адреса рижских катков меняются, и один из самых популярных открывается на Эспланаде.

Старожил города, внук купца первой гильдии Владимир Николаевич НЕСТЕРОВ рассказывал вашему автору, что за плохую успеваемость родители запрещали ему ходить на каток. Это было очень обидно – сидеть дома, когда друзья носятся по искрящемуся льду.

До войны не менее популярным зимним увлечением рижан были лыжи. Столичные лыжники едут не только в Межапарк - в Огре, Гайзинькалнс, Эргли, где можно кататься с горок. Лыжный вид отдыха переживает настоящий бум – специализированные магазины в Риге растут как грибы. Организуются и лыжные поезда: в Огре, Гайзинькалнс, Эргли...

Рига – родина Всероссийской Олимпиады

- Рижане издавна дружили со спортом – и летом, и зимой, - рассказывает сотрудник Музея спорта Рита АПИНЕ. – В царской России Рига была среди четырех ведущих спортивных центров – наряду с Москвой, Петербургом, Ревелем (Таллином). Не случайно вторая Всероссийская Олимпиада прошла в Риге – в 1914 году…

Кстати, самый первый хоккейный матч в царской России тоже прошел в Риге – 15 февраля 1909 года. На лед вышли две рижские команды - «Стрелковый Сад» и «Унион». Но то были любители. Профессионалы в рижском хоккее появились только в 1960-е, какими бы любителями их тогда ни называли…

Милые реликвии

А о зимнем досуге рижан сегодня рассказывают не только музейные экспозиции. Почти в каждом доме тоже есть свой маленький домашний музей. Фотографии, документы, предметы быта… И нередко среди всего этого - старые коньки, на которых мы делали первые шаги на льду под руку с мамами и папами.

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива