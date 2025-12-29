Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 16:15

Важно 0 комментариев

Бауская больница отстранила от работы одну из врачей, в отношении возможной халатности которой тревогу подняла родственница погибшего мужчины. В настоящее время больница оценивает действия врача и обещает завершить проверку в первой половине января.

Отстранение от выполнения должностных обязанностей произведено для обеспечения объективной и всесторонней оценки ситуации по двум жалобам, полученным с небольшим временным интервалом, сообщает больница на своей странице в Facebook. В Бауской больнице будут повторно рассмотрены как последние, так и ранее поступавшие жалобы, касающиеся коммуникации данного сотрудника с пациентами и их родственниками.

«Ранее с данным сотрудником уже проводились беседы, а также было вынесено предупреждение с призывом улучшить профессиональное общение. Учитывая, что ситуация существенно не улучшилась, принято решение об отстранении на время проведения оценки», — информирует больница.

Член правления SIA «Bauskas slimnīca» Маргарита Эпермане подчеркивает, что сотрудница не уволена, а лишь отстранена на период проведения аудита. Планируется, что выводы комиссии, созданной в больнице, станут известны в первой половине января. В медицинском учреждении отмечают, что безопасность пациентов, уважительное отношение и качественная коммуникация являются ключевыми ценностями. Профессиональное и понятное общение с пациентами и их близкими — неотъемлемая часть здравоохранения, и больница последовательно реагирует на ситуации, когда эти принципы не обеспечиваются в полной мере.

Ранее сообщалось, что 16 декабря на Facebook трагической историей поделилась Александра Галане. «При поступлении в стационар дедушка был жизнерадостным, мог говорить, самостоятельно есть и ходить, много шутил, сам ходил в туалет», — написала женщина в социальной сети Facebook. Хотя 13 октября лечащий врач утверждала, что анализы показывают улучшения, пациента оставили в больнице. Родственники заметили резкое ухудшение состояния здоровья — пожилой мужчина стал слабым, сонливым и жаловался, что «после приема лекарств ему становится хуже».

Родственница подчеркивает, что врач не вникала в слова близких и связывала все жалобы исключительно с возрастом пациента. Несмотря на просьбу прекратить назначение снотворных, их продолжали давать, и пациент становился все более апатичным.

Перестал вставать и отказался от еды

Ситуация обострилась 21 октября, когда родственники обнаружили, что пожилой мужчина больше не может встать и отказывается от еды. На следующий день, 22 октября, прибыв в больницу, семья увидела шокирующую картину — мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дочери сообщили, что отец находится в коме, и предложили успокоительные препараты», — пишет праправнучка. Она выражает возмущение тем, что «абсолютно никто из врачей не позвонил дочери и не сообщил, что состояние здоровья отца критическое, пока она сама не приехала в больницу». Родственники, несмотря на возражения персонала, приняли решение перевезти пациента в Елгавскую больницу. Там у мужчины диагностировали пневмонию, критическое состояние при сахарном диабете, скопление жидкости в легких и истощение организма. Спустя три дня, 25 октября, мужчина скончался. «За две недели из улыбающегося, самостоятельно ходящего человека в Бауской больнице его “долечили” до комы», — заключает праправнучка.

«Наш дедушка не был неудобством»

Особое возмущение у семьи вызвал первоначальный ответ больницы на поданную жалобу. В полученном письме больница указала: «Приносим извинения за доставленные неудобства» и сообщила, что с врачом были проведены беседы. «Наш дедушка для нас не был неудобством», — подчеркивает родственница умершего в социальных сетях.

Семья выяснила, что профессиональная деятельность данного врача уже ранее вызывала сомнения. «Этой своей печальной историей я хочу громко заявить об этом в социальных сетях и надеюсь, что она поможет кому-то принять правильное решение в нужный момент», — пишет праправнучка умершего мужчины, призывая людей быть осторожными при выборе медицинского учреждения.

