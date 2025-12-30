Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии упал спрос на пиротехнику: комментарий ассоциации

© LETA 30 декабря, 2025 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Спрос на пиротехнику в этом году ниже, чем в предыдущие годы, сообщил LETA председатель правления Независимой ассоциации пиротехников Янис Нутовц.

Он отметил, что отрасль продолжает работать, однако по сравнению с прошлым и позапрошлым годом спрос в предпраздничный период в этом году ниже и не достиг ожидаемого уровня, что, вероятно, объясняется тем, что частные лица используют меньше пиротехники из-за экономических условий, войны, беженцев и других причин.

Нутовц также заявил, что ситуация в сфере пиротехнических услуг стабильна.

На вопрос о том, как на отрасль повлияют новые обязательные правила Рижской думы, касающиеся временных ограничений на использование фейерверков и сценической пиротехники на территории муниципалитета, Нутовц отметил, что отрасль активно участвовала в разработке этих правил, и к этому прислушались рижские власти. Он подчеркнул, что был достигнут компромисс, благодаря которому отрасли не придется оспаривать эти правила в дальнейшем.

Он также подчеркнул, что существенных ограничений на использование пиротехники не установлено и что в общественном пространстве отсутствует полное объяснение этих правил.

Нутовц упомянул, что в Латвии каждый муниципалитет устанавливает свои собственные ограничения. На территории Рижского муниципалитета использование пиротехники на открытом воздухе будет разрешено с 7:00 до 23:00 с 1 июня по 31 августа, а с 1 сентября по 31 мая — с 7:00 до 22:00. Разница во времени необходима, поскольку летом темнота наступает позже.

31 декабря использование пиротехники будет разрешено с 7:00 до 22:00, после чего ее использование будет запрещено в течение двух часов. В новогоднюю ночь использование пиротехники будет разрешено с 24:00 до 1:00.

Нутовц отметил, что одного часа должно быть более чем достаточно, чтобы использовать всю приобретенную пиротехнику. Он добавил, что и ассоциация, и отрасль в целом поддерживают идею о том, что нет необходимости использовать громкую пиротехнику поздно ночью.
 

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

