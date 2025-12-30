В Латвии упал спрос на пиротехнику: комментарий ассоциации

Он отметил, что отрасль продолжает работать, однако по сравнению с прошлым и позапрошлым годом спрос в предпраздничный период в этом году ниже и не достиг ожидаемого уровня, что, вероятно, объясняется тем, что частные лица используют меньше пиротехники из-за экономических условий, войны, беженцев и других причин.

Нутовц также заявил, что ситуация в сфере пиротехнических услуг стабильна.

На вопрос о том, как на отрасль повлияют новые обязательные правила Рижской думы, касающиеся временных ограничений на использование фейерверков и сценической пиротехники на территории муниципалитета, Нутовц отметил, что отрасль активно участвовала в разработке этих правил, и к этому прислушались рижские власти. Он подчеркнул, что был достигнут компромисс, благодаря которому отрасли не придется оспаривать эти правила в дальнейшем.

Он также подчеркнул, что существенных ограничений на использование пиротехники не установлено и что в общественном пространстве отсутствует полное объяснение этих правил.

Нутовц упомянул, что в Латвии каждый муниципалитет устанавливает свои собственные ограничения. На территории Рижского муниципалитета использование пиротехники на открытом воздухе будет разрешено с 7:00 до 23:00 с 1 июня по 31 августа, а с 1 сентября по 31 мая — с 7:00 до 22:00. Разница во времени необходима, поскольку летом темнота наступает позже.

31 декабря использование пиротехники будет разрешено с 7:00 до 22:00, после чего ее использование будет запрещено в течение двух часов. В новогоднюю ночь использование пиротехники будет разрешено с 24:00 до 1:00.

Нутовц отметил, что одного часа должно быть более чем достаточно, чтобы использовать всю приобретенную пиротехнику. Он добавил, что и ассоциация, и отрасль в целом поддерживают идею о том, что нет необходимости использовать громкую пиротехнику поздно ночью.

