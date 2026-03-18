48 часов без лёгких! Что предприняли врачи?

33-летний пациент оказался на грани смерти после тяжёлой инфекции, начавшейся с гриппа. Болезнь буквально разрушила его лёгкие и вызвала отказ сразу нескольких органов.

В какой-то момент врачи приняли радикальное решение:

удалить оба лёгких полностью.

Да, именно так.

Орган, без которого человек не может жить — просто убрали.

Причина была проста и пугающая: лёгкие уже не спасали, а наоборот — распространяли инфекцию по всему организму.

Но главный вопрос оставался: как человек будет жить без них?

Ответ — технология, которая ещё недавно казалась фантастикой.

Медики подключили систему «искусственного лёгкого», которая насыщала кровь кислородом и выводила углекислый газ, фактически выполняя функции органа вне тела.

И произошло неожиданное.

После удаления разрушенных лёгких состояние пациента… улучшилось. Давление стабилизировалось, органы начали приходить в себя, инфекция отступила.

Через 48 часов нашлись донорские лёгкие — и врачи провели двойную трансплантацию.

Сегодня, спустя более двух лет, мужчина живёт обычной жизнью.

Врачи говорят, что этот случай может изменить подход к лечению тяжёлых поражений лёгких. Оказалось, что в некоторых ситуациях ждать «пока станет лучше» — не вариант.

И, возможно, главный вывод здесь звучит почти как из научной фантастики:

иногда, чтобы спасти жизнь, нужно на время убрать то, без чего жить нельзя.







