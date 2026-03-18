Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

48 часов без лёгких! Что предприняли врачи?

Редакция PRESS 18 марта, 2026 14:21

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется, это невозможно — но человек прожил двое суток… вообще без лёгких.

33-летний пациент оказался на грани смерти после тяжёлой инфекции, начавшейся с гриппа. Болезнь буквально разрушила его лёгкие и вызвала отказ сразу нескольких органов.

В какой-то момент врачи приняли радикальное решение:
удалить оба лёгких полностью.

Да, именно так.
Орган, без которого человек не может жить — просто убрали.

Причина была проста и пугающая: лёгкие уже не спасали, а наоборот — распространяли инфекцию по всему организму.

Но главный вопрос оставался: как человек будет жить без них?

Ответ — технология, которая ещё недавно казалась фантастикой.
Медики подключили систему «искусственного лёгкого», которая насыщала кровь кислородом и выводила углекислый газ, фактически выполняя функции органа вне тела.

И произошло неожиданное.
После удаления разрушенных лёгких состояние пациента… улучшилось. Давление стабилизировалось, органы начали приходить в себя, инфекция отступила.

Через 48 часов нашлись донорские лёгкие — и врачи провели двойную трансплантацию.

Сегодня, спустя более двух лет, мужчина живёт обычной жизнью.

Врачи говорят, что этот случай может изменить подход к лечению тяжёлых поражений лёгких. Оказалось, что в некоторых ситуациях ждать «пока станет лучше» — не вариант.

И, возможно, главный вывод здесь звучит почти как из научной фантастики:
иногда, чтобы спасти жизнь, нужно на время убрать то, без чего жить нельзя.
 
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Загрузка

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

Наука 16:34

Наука 0 комментариев

Не весь алкоголь одинаков.

