У акул есть «друзья»? Учёные сделали неожиданное открытие

Редакция PRESS 18 марта, 2026 15:24

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили: бычьи акулы не просто плавают сами по себе — они выбирают «своих» и держатся вместе. Да-да, у них есть… почти друзья.

Шесть лет наблюдений за 184 акулами у берегов Фиджи показали странную, но устойчивую картину:
эти хищники не перемешиваются случайно. Они предпочитают одних особей и избегают других.

Некоторые акулы регулярно плавают рядом, двигаются синхронно и даже следуют друг за другом — почти как компания знакомых.

Особенно «социальными» оказались взрослые особи. Они чаще формируют связи и держатся в центре этой своеобразной «акульей тусовки».

А вот старшие акулы — наоборот, становятся более одиночными. Видимо, с опытом потребность в «компании» снижается.

Интересный момент: и самцы, и самки чаще выбирают именно самок в качестве «партнёров по плаванию». При этом у самцов в целом больше контактов — возможно, так они избегают конфликтов с более крупными особями.

Учёные сравнивают это с человеческим поведением:
мы тоже выбираем, с кем общаться, а кого обходить стороной.

И это меняет привычный образ акулы как холодного одиночного хищника.

Потому что, как оказалось, даже в глубине океана
есть место для… симпатий.
 
 
 
 

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

