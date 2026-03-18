У акул есть «друзья»? Учёные сделали неожиданное открытие

Шесть лет наблюдений за 184 акулами у берегов Фиджи показали странную, но устойчивую картину:

эти хищники не перемешиваются случайно. Они предпочитают одних особей и избегают других.

Некоторые акулы регулярно плавают рядом, двигаются синхронно и даже следуют друг за другом — почти как компания знакомых.

Особенно «социальными» оказались взрослые особи. Они чаще формируют связи и держатся в центре этой своеобразной «акульей тусовки».

А вот старшие акулы — наоборот, становятся более одиночными. Видимо, с опытом потребность в «компании» снижается.

Интересный момент: и самцы, и самки чаще выбирают именно самок в качестве «партнёров по плаванию». При этом у самцов в целом больше контактов — возможно, так они избегают конфликтов с более крупными особями.

Учёные сравнивают это с человеческим поведением:

мы тоже выбираем, с кем общаться, а кого обходить стороной.

И это меняет привычный образ акулы как холодного одиночного хищника.

Потому что, как оказалось, даже в глубине океана

есть место для… симпатий.







