Агрессор умоется кровью: президент Кубы грозит Трампу жёстким ответом

На фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США, из-за которой экономический и энергетический кризис на Кубе усугубился, правительство островного государства столкнулось с нарастающим давлением, констатирует агентство AFP. 16 марта на острове произошел блэкаут национального масштаба, в результате которого без электричества оказалось все население страны - 10 млн человек. К утру 17 марта подача электроэнергии была восстановлена для двух третей населения страны, включая 45 процентов населения столицы Гаваны, где проживают 1,7 млн человек.

Как написал газета The New York Times 16 марта, Дональд Трамп, общаясь с журналистами в этот день, выразил мнение, что "он удостоится чести взять Кубу". "Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна", - цитировало издание главу Белого дома.

Готовность Кубы частично открыться для инвестиций

В интервью телеканалу NBC News, опубликованном утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что Гавана "готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками".

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, однако, назвал эту уступку недостаточной для проведения реформ по формированию свободного рынка, которые хотела бы видеть на Кубе администрация Трампа. "То, о чем они объявили вчера (16 марта. - Ред.), недостаточно драматично. Это не поможет. Так что им предстоит принять несколько крупных решений", - заявил в этой связи глава Госдепа США, выступая перед журналистами в Белом доме.

Сам Рубио имеет кубинские корни, но является ярым критиком коммунистического правительства островного государства, напоминает агентство AFP.

Замглавы дипмиссии Кубы в Вашингтоне Таньерис Диегес в беседе с агентством AFP 17 марта заявила, что Кубе и США "есть что обсудить", но ни одно из государств не должно просить другое о смене правительства.

"Ничто из того, что относится к нашей политической системе, ничто из нашей политической модели - нашей конституционной модели - не является частью переговоров и никогда не станет ею", - подчеркнула дипломат. "Единственное, о чем Куба просит для проведения любого разговора, - это уважение нашего суверенитета и нашего права на самоопределение", - добавила она.