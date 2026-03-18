Агрессор умоется кровью: президент Кубы грозит Трампу жёстким ответом

© Deutsche Welle 18 марта, 2026 14:08

Важно

Курсантки военной школы в Гаване.

После слов президента США Дональда Трампа о том, что он может "взять" Кубу, президент этой страны Мигель Диас-Канель заявил о готовности оказать "непреклонное сопротивление". "Столкнувшись с худшим сценарием, Куба уверена в одном: любой внешний агрессор встретит непреклонное сопротивление", - написал Диас-Канель в микроблоге X во вторник, 17 марта.

На фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США, из-за которой экономический и энергетический кризис на Кубе усугубился, правительство островного государства столкнулось с нарастающим давлением, констатирует агентство AFP. 16 марта на острове произошел блэкаут национального масштаба, в результате которого без электричества оказалось все население страны - 10 млн человек. К утру 17 марта подача электроэнергии была восстановлена для двух третей населения страны, включая 45 процентов населения столицы Гаваны, где проживают 1,7 млн человек.

Как написал газета The New York Times 16 марта, Дональд Трамп, общаясь с журналистами в этот день, выразил мнение, что "он удостоится чести взять Кубу". "Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна", - цитировало издание главу Белого дома.

Готовность Кубы частично открыться для инвестиций

В интервью телеканалу NBC News, опубликованном утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что Гавана "готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками".

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, однако, назвал эту уступку недостаточной для проведения реформ по формированию свободного рынка, которые хотела бы видеть на Кубе администрация Трампа. "То, о чем они объявили вчера (16 марта. - Ред.), недостаточно драматично. Это не поможет. Так что им предстоит принять несколько крупных решений", - заявил в этой связи глава Госдепа США, выступая перед журналистами в Белом доме.

Сам Рубио имеет кубинские корни, но является ярым критиком коммунистического правительства островного государства, напоминает агентство AFP.

Замглавы дипмиссии Кубы в Вашингтоне Таньерис Диегес в беседе с агентством AFP 17 марта заявила, что Кубе и США "есть что обсудить", но ни одно из государств не должно просить другое о смене правительства.

"Ничто из того, что относится к нашей политической системе, ничто из нашей политической модели - нашей конституционной модели - не является частью переговоров и никогда не станет ею", - подчеркнула дипломат. "Единственное, о чем Куба просит для проведения любого разговора, - это уважение нашего суверенитета и нашего права на самоопределение", - добавила она.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

