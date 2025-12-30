Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

"Посмотрите, Польша, Эстония получили разрешение, чтобы не ввозили мигрантов и не платили квоту. Так у меня есть вопрос к Министерству иностранных дел, к Козловскису, где вы были?! Я извиняюсь, что вам мешала с полькой, эстонской, австрийской группами получить то же, что получили другие? Это означает другое. Просто нужно искать в системе, почему мы опаздываем, почему мы не принимаем такие решения и хотя бы не следуем за теми странами, которые умеют защищать национальные интересы.

Гиргенс напоминает, что мы уже отстаем от Европы на 30% по доходам. Плюс большой долг. Инфляция 3-4%.

"Поднимите руки, у кого индексация зарплаты или пенсии 5-10%? В принципе такой индексации нет. когда приближаются выборы, тогда там кому-то немножко дают - 20-30, ну 50 евро. Чтобы сесть в Сейм на четыре года. Так вот если мы видим, что мы отстаем. И на сколько. Видим, можем прогнозировать инфляцию, тогда у нас должны быть кризисные менеджеры, которые должны работать над тем, как буквально улучшить ситуацию", - считает Гиргенс.