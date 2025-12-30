Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

30 декабря, 2025 11:37

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

"Посмотрите, Польша, Эстония получили разрешение, чтобы не ввозили мигрантов и не платили квоту. Так у меня есть вопрос к Министерству иностранных дел, к Козловскису, где вы были?! Я извиняюсь, что вам мешала с полькой, эстонской, австрийской группами получить то же, что получили другие? Это означает другое. Просто нужно искать в системе, почему мы опаздываем, почему мы не принимаем такие решения и хотя бы не следуем за теми странами, которые умеют защищать национальные интересы. 

Гиргенс напоминает, что мы уже отстаем от Европы на 30% по доходам. Плюс большой долг. Инфляция 3-4%.

"Поднимите руки, у кого индексация зарплаты или пенсии 5-10%? В принципе такой индексации нет. когда приближаются выборы, тогда там кому-то немножко дают - 20-30, ну 50 евро. Чтобы сесть в Сейм на четыре года. Так вот если мы видим, что мы отстаем. И на сколько. Видим, можем прогнозировать инфляцию, тогда у нас должны быть кризисные менеджеры, которые должны работать над тем, как буквально улучшить ситуацию", - считает Гиргенс.

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года
Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

