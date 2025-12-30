«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Латвийский университет проделал большую работу под руководством ректора и профессора Гундара Берзиньша. 176 страниц. Прошло множество дискуссий.

Месяц назад, 28 ноября, даже в Сейме была презентация. Вот пятичасовая запись.

Я читал и плакал. Если это исследование «развития», то я рекомендую всем купить билеты в один конец на airBaltic из Латвии. Несколько ссылок:

1) Слова «стартапы» или «startup» не упоминаются ни разу. В Эстонии стартап-экономика уже составляет 4,3% от ВВП...

2) Раздел 4.4 на странице 71 предусматривает, что «Латвия должна быть лидером в рейтингах инноваций». Не нужно быть страной, где создаются ценные продукты, а нужно быть в рейтингах.

Для достижения этой цели я предлагаю определить несколько новых рейтингов, например, «количество бессмысленных исследований в области инноваций»...

3) На стр. 90 — «В 2070 году в Латвии будет проживать 1,3 миллиона человек». На странице 40 есть замечательный график — когда Латвия вступила в ЕС, в стране проживало 2,4 миллиона человек, сейчас, 21 год спустя, — чуть менее 1,9 миллиона, а в течение следующих 45 лет мы планируем потерять еще 0,5 миллиона жителей. В этом отчете ни словом не упоминается цель увеличить численность населения Латвии.

4) поэтому... нужно продолжать повышать налоги. Поздравляю всех! Кто не верит, может сам прочитать.

Конечно, за исследование платит правительство. Я рекомендую выбросить этот документ в мусорное ведро".