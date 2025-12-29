Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

© LETA 29 декабря, 2025 20:56

Важно 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

На сайте «Facebook» президент пишет, что в телефонном разговоре с президентом Украины проинформировал его о планируемой военной и гражданской поддержке Украины со стороны Латвии в 2026 году. Также президенты обсудили текущий процесс мирных переговоров.

Ринкевич вновь выразил поддержку территориальной целостности, безопасности и суверенитету Украины, а также дипломатическим усилиям Украины, США и Европы по прекращению войны.

Как сообщается, Зеленский встретился в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом и после переговоров заявил, что мирный план по украинско-российскому конфликту согласован на 90% и что гарантии безопасности со стороны США согласованы полностью.

Что именно будет включено в эти гарантии, публично не уточняется. В то же время оба президента указали, что вопрос о территориальной принадлежности Донбасса по-прежнему не решен.

Портал «РБК-Украина» в понедельник сообщает, что Зеленский в ходе переговоров с Трампом попросил предоставить Украине гарантии безопасности на 30–50 лет.

