Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Торговые центры «Akropole Alfa» и «Akropole Rīga» будут работать 31 декабря с 10:00 до 20:00. Однако 1 января большинство магазинов в торговых центрах будут закрыты — останутся работать будут только отдельные магазины и сервисы определённых категорий. Например, супермаркет Rimi в «Akropole Alfa» 31 декабря работает с 8:00 до 21:00, а 1 января — с 11:00 до 21:00.

Магазин Maxima XXX в «Akropole Rīga» 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт. Следует учесть, что 1 января вообще все магазины Maxima в Латвии будут закрыты - такое решение было принято, чтобы работники торговой сети тоже могли провести время с семьей и насладиться праздниками.

Еще важный момент: в праздничные дни также действуют ограничения на продажу алкоголя. 31 декабря и 1 января считаются государственными праздниками и в эти дни алкоголь продается как в воскресенье — с 10:00 до 18:00. А вот 2 января это особый случай. Да, это будет выходной день, но он перенесён с пятницы на субботу, 17 января, чтобы создать длинные праздничные дни после Нового года. Таким образом, 17 января становится рабочим днём, а 2 января считается... субботой. Соответственно и алкоголь продается, как в субботу - с 10:00 до 20:00.

Но вернемся к нашим торговым центрам... Вот список кто и как будет работать в праздники: