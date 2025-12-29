Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Торговые центры «Akropole Alfa» и «Akropole Rīga» будут работать 31 декабря с 10:00 до 20:00. Однако 1 января большинство магазинов в торговых центрах будут закрыты — останутся работать будут только отдельные магазины и сервисы определённых категорий. Например, супермаркет Rimi в «Akropole Alfa» 31 декабря работает с 8:00 до 21:00, а 1 января — с 11:00 до 21:00.

Магазин Maxima XXX в «Akropole Rīga» 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт. Следует учесть, что 1 января вообще все магазины Maxima в Латвии будут закрыты - такое решение было принято, чтобы работники торговой сети тоже могли провести время с семьей и насладиться праздниками.

Еще важный момент: в праздничные дни также действуют ограничения на продажу алкоголя. 31 декабря и 1 января считаются государственными праздниками и в эти дни алкоголь продается как в воскресенье — с 10:00 до 18:00. А вот 2 января это особый случай. Да, это будет выходной день, но он перенесён с пятницы на субботу, 17 января, чтобы создать длинные праздничные дни после Нового года. Таким образом, 17 января становится рабочим днём, а 2 января считается... субботой. Соответственно и алкоголь продается, как в субботу - с 10:00 до 20:00.

Но вернемся к нашим торговым центрам... Вот список кто и как будет работать в праздники:

  • Торговый центр Origo 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, а 1 января Origo будет частично закрыт, и будут работать только отдельные магазины и поставщики услуг. Расположенный в Origo магазин Rimi Hyper работает 31 декабря — с 7:00 до 21:00, а 1 января — с 11:00 до 22:00.
  • Торговые центры «Spice» и «Spice Home» 31 декабря работают с 10:00 до 18:00. 1 января торговые центры будут закрыты. Магазин Rimi 31 декабря работает с 8:00 до 21:00, а 1 января — с 11:00 до 21:00.
  • Domina Shopping 31 декабря работает с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт. Расположенный в торговом центре магазин Maxima XXX 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.
  • Galerija Centrs 31 декабря работает с 10:00 до 19:00. 1 января Galerija Centrs будет закрыта. Магазин Rimi в Galerija Centrs работает 31 декабря — с 8:00 до 21:00, а 1 января — с 11:00 до 20:00.
  • В Stockmann 31 декабря отделы косметики, моды и товаров для дома будут открыты с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов — с 9:00 до 20:00. 1 января Stockmann будет закрыт.
  • График работы Rīga Plaza 31 декабря — с 10:00 до 19:00, а 1 января торговый центр будет закрыт.

Главные новости

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

