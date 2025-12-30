Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы кредиты берут и будут брать: на что?

© LETA 30 декабря, 2025 10:40

Новости Латвии 0 комментариев

Кредитование физических и юридических лиц в этом году восстановилось в полном объеме, и ожидается, что спрос на жилищные кредиты в следующем году будет таким же высоким, сказала агентству ЛЕТА заместитель руководителя латвийского филиала "Luminor Bank" Гита Юршане.

По ее словам, последние семь лет были неспокойным периодом для латвийской экономики, но, несмотря на различные внешние потрясения, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения вырос. За эти годы покупательная способность населения улучшилась примерно на одну пятую. "Luminor Bank" наблюдает это и в своей банковской деятельности: оживление кредитования способствует более широкому восстановлению экономики, а потребление постепенно растет.

"Хотя инфляция в этом году снова ускорилась, это не помешало росту реальных зарплат. По прогнозам, в 2026 году инфляция снизится, поскольку мировые цены на продовольственные товары упадут", - говорит Юршане.

Она отметила, что кредитование физических и юридических лиц в этом году восстановилось в полном объеме, а интерес к заимствованиям значительно вырос. Этому способствовали снижение ставок EURIBOR, рост зарплат и хорошее предложение новостроек. Домашние хозяйства активно стимулируют рынок, покупая и строя жилье, при этом растет как объем выданных кредитов, так и средняя сумма займа.

За девять месяцев текущего года объем жилищных кредитов "Luminor Bank" вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юршане добавила, что в следующем году ожидается такой же высокий спрос на жилищное кредитование, как и в этом году. 

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

