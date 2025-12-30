Латвийцы кредиты берут и будут брать: на что?

По ее словам, последние семь лет были неспокойным периодом для латвийской экономики, но, несмотря на различные внешние потрясения, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения вырос. За эти годы покупательная способность населения улучшилась примерно на одну пятую. "Luminor Bank" наблюдает это и в своей банковской деятельности: оживление кредитования способствует более широкому восстановлению экономики, а потребление постепенно растет.

"Хотя инфляция в этом году снова ускорилась, это не помешало росту реальных зарплат. По прогнозам, в 2026 году инфляция снизится, поскольку мировые цены на продовольственные товары упадут", - говорит Юршане.

Она отметила, что кредитование физических и юридических лиц в этом году восстановилось в полном объеме, а интерес к заимствованиям значительно вырос. Этому способствовали снижение ставок EURIBOR, рост зарплат и хорошее предложение новостроек. Домашние хозяйства активно стимулируют рынок, покупая и строя жилье, при этом растет как объем выданных кредитов, так и средняя сумма займа.

За девять месяцев текущего года объем жилищных кредитов "Luminor Bank" вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юршане добавила, что в следующем году ожидается такой же высокий спрос на жилищное кредитование, как и в этом году.