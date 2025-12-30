Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США впервые нанесли удар непосредственно по территории Венесуэлы (1)

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 13:28

Мир 1 комментариев

США нанесли удар беспилотником по портовому объекту на территории Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, операцию провело Центральное разведывательное управление США. Атака была осуществлена ранее в декабре. Целью стал отдельный док, который, как считают американские власти, использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их погрузки на морские суда.

В момент удара на объекте никого не было, поэтому пострадавших нет, утверждают собеседники CNN. Один из источников отметил, что акция носила во многом символический характер, поскольку наркоторговцы в Венесуэле используют множество причалов. При этом он предупредил, что произошедшее может привести к серьезному обострению отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Это первый известный случай удара США по цели непосредственно на территории Венесуэлы. Ранее о произошедшем упоминал президент США Дональд Трамп, не раскрывая деталей. Он заявил, что пораженный причал использовался для погрузки наркотиков на суда. «У них есть большое сооружение, крупный объект, откуда, знаете, выходят суда. Две ночи назад мы уничтожили его, так что мы ударили по ним очень жестко», — сказал Трамп в эфире радиостанции WABC.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, глава Белого дома уточнил, что ранее США наносили удары по венесуэльским лодкам, перевозившим наркотики, а теперь атаковали саму зону их погрузки. «Это зона обеспечения. Именно там они все организуют, и теперь ее больше не существует», — подчеркнул Трамп. На вопрос о том, был ли этот удар единственным, он отвечать отказался.

Американские военные нарастили присутствие в Карибском бассейне в начале осени. С сентября США наносят удары по венесуэльским судам, объясняя это борьбой с наркотрафиком. В Белом доме заявляли, что кампания направлена исключительно против контрабанды запрещенных веществ.

При этом Трамп также распорядился на несколько месяцев сохранить нефтяную блокаду Венесуэлы и задерживать венесуэльские танкеры, попавшие под санкции. Кроме того, он объявил о закрытии воздушного пространства над страной и заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены. Сам Мадуро ранее утверждал, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки смены власти в стране.

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
Важно

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Важно

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Важно

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!" Силиня в отрыве от реальности? (1)

Важно 15:25

Важно 1 комментариев

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня (1)

Важно 15:12

Важно 1 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе (1)

Наука 14:51

Наука 1 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник» (1)

Важно 14:49

Важно 1 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr. (1)

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 1 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию? (1)

Важно 14:22

Важно 1 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста (1)

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 1 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

