По данным телеканала, операцию провело Центральное разведывательное управление США. Атака была осуществлена ранее в декабре. Целью стал отдельный док, который, как считают американские власти, использовался венесуэльской группировкой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их погрузки на морские суда.

В момент удара на объекте никого не было, поэтому пострадавших нет, утверждают собеседники CNN. Один из источников отметил, что акция носила во многом символический характер, поскольку наркоторговцы в Венесуэле используют множество причалов. При этом он предупредил, что произошедшее может привести к серьезному обострению отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Это первый известный случай удара США по цели непосредственно на территории Венесуэлы. Ранее о произошедшем упоминал президент США Дональд Трамп, не раскрывая деталей. Он заявил, что пораженный причал использовался для погрузки наркотиков на суда. «У них есть большое сооружение, крупный объект, откуда, знаете, выходят суда. Две ночи назад мы уничтожили его, так что мы ударили по ним очень жестко», — сказал Трамп в эфире радиостанции WABC.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, глава Белого дома уточнил, что ранее США наносили удары по венесуэльским лодкам, перевозившим наркотики, а теперь атаковали саму зону их погрузки. «Это зона обеспечения. Именно там они все организуют, и теперь ее больше не существует», — подчеркнул Трамп. На вопрос о том, был ли этот удар единственным, он отвечать отказался.

Американские военные нарастили присутствие в Карибском бассейне в начале осени. С сентября США наносят удары по венесуэльским судам, объясняя это борьбой с наркотрафиком. В Белом доме заявляли, что кампания направлена исключительно против контрабанды запрещенных веществ.

При этом Трамп также распорядился на несколько месяцев сохранить нефтяную блокаду Венесуэлы и задерживать венесуэльские танкеры, попавшие под санкции. Кроме того, он объявил о закрытии воздушного пространства над страной и заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены. Сам Мадуро ранее утверждал, что США используют борьбу с наркотрафиком как предлог для попытки смены власти в стране.