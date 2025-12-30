Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Умер профессор ЛУ теолог Валдис Тераудкалнс

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу, 27 декабря, ушел из жизни профессор Факультета гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) Валдис Тераудкалнс — теолог и религиовед, выдающийся академик и мыслитель, сообщает факультет.

Тераудкалнс в течение 23 лет был членом академического сообщества ЛУ, внося значимый вклад в развитие коллег и студентов глубиной своей мысли, интеллектуальной честностью и спокойным авторитетом. Его академический вклад и личная позиция остаются значимой частью латвийского пространства теологии и религиоведения, говорится в заявлении факультета.

Теолог скончался после тяжелой болезни. По призыву близких 16 декабря была начата кампания по сбору пожертвований для покрытия расходов на реабилитацию. "Благодарим всех жертвователей, использование собранных средств мы согласуем с семьей", — указано в публикации Фонда ЛУ в Facebook.

Прощание с Валдисом Тераудкалнсом состоится 6 января в 12.30 в Рижской Лютеранской церкви (улица Торнякална, 3).

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности?

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

