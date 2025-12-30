Умер профессор ЛУ теолог Валдис Тераудкалнс

Тераудкалнс в течение 23 лет был членом академического сообщества ЛУ, внося значимый вклад в развитие коллег и студентов глубиной своей мысли, интеллектуальной честностью и спокойным авторитетом. Его академический вклад и личная позиция остаются значимой частью латвийского пространства теологии и религиоведения, говорится в заявлении факультета.

Теолог скончался после тяжелой болезни. По призыву близких 16 декабря была начата кампания по сбору пожертвований для покрытия расходов на реабилитацию. "Благодарим всех жертвователей, использование собранных средств мы согласуем с семьей", — указано в публикации Фонда ЛУ в Facebook.

Прощание с Валдисом Тераудкалнсом состоится 6 января в 12.30 в Рижской Лютеранской церкви (улица Торнякална, 3).