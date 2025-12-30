Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Раевскис предсказал, что у нас произойдет то же самое, что и в Эстонии, и что это сделает их еще более уязвимыми, потому что «у них есть проблемы, о которых мы не говорим», и Раевскис здесь не имел в виду экономику. Эстонцы очень правые в своих взглядах и избрали очень ориентированное на предпринимателей правое правительство. «И это правое правительство пришло и стало как коммунисты. Просто так — ха, и «бросило» всех», — заключил политолог. В Эстонии популисты не говорили о повышении налогов, и на самом деле это также не было сказано латвийскими политиками в этом году. В этом году партии в Латвии пошли по пути обещаний, потому что «как можно не обещать» — это будет, и это будет, и мы всем раздадим.

Но наши люди натренированы, у нас то и дело кризисы, и они «совершенно не купились на эту историю», считает Раевскис, добавляя, что «снова дадут по зубам, снова будет больно». Заем взят, деньги нужно будет вернуть, чтобы их получить, нужно будет повысить налоги, а рейтинги политических партий показывают, что «этот бюджет не покупают».