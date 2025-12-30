Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будут ли повышены налоги в Латвии в следующем году? Комментирует Филипп Раевскис

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 09:03

Важно 0 комментариев

«Повысим налоги», — сказал политолог Филипп Раевскис, отвечая на вопрос о том, что Латвия будет делать в следующем году после выборов, пишет nra.lv со ссылкой на TV 24.

Раевскис предсказал, что у нас произойдет то же самое, что и в Эстонии, и что это сделает их еще более уязвимыми, потому что «у них есть проблемы, о которых мы не говорим», и Раевскис здесь не имел в виду экономику. Эстонцы очень правые в своих взглядах и избрали очень ориентированное на предпринимателей правое правительство. «И это правое правительство пришло и стало как коммунисты. Просто так — ха, и «бросило» всех», — заключил политолог. В Эстонии популисты не говорили о повышении налогов, и на самом деле это также не было сказано латвийскими политиками в этом году. В этом году партии в Латвии пошли по пути обещаний, потому что «как можно не обещать» — это будет, и это будет, и мы всем раздадим.

Но наши люди натренированы, у нас то и дело кризисы, и они «совершенно не купились на эту историю», считает Раевскис, добавляя, что «снова дадут по зубам, снова будет больно». Заем взят, деньги нужно будет вернуть, чтобы их получить, нужно будет повысить налоги, а рейтинги политических партий показывают, что «этот бюджет не покупают».

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Вы перешли на «без сахара» и думаете что это полезно? Диетологи предупреждают !

Печенье без сахара, диетические торты, zero-sugar сладости — выглядят как спасение для тех, кто боится обычного сахара. Особенно в праздники.
Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти снег, местами — сильный, с метелью. На западном побережье Курземе синоптики предупреждают даже о снежной буре и грозе.

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Ждёте повышения зарплаты? Банковские аналитики — о перспективах в новом году

Средняя брутто-зарплата в Латвии в следующем году может вырасти примерно на 7%, прогнозируют банковские аналитики.

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook опубликовал размышления по поводу зарисовки на pietiek.com под названием "Почему молчат лояльные к стране русские"?

