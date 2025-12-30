Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Под строительство передано еще 19 километров южного участка основной трассы Rail Baltica

© LETA 30 декабря, 2025 13:18

Новости Латвии 0 комментариев

Под строительство переданы очередные 19 километров южного участка основной трассы проекта "Rail Baltica", что в целом составит более 30 километров, сообщили представители национального исполнителя проекта ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

EDzL и строитель магистрали "ERB Rail" подписали акт о начале строительных работ по следующим трем разрешениям на строительство 19,62 километра, и на этом участке можно будет начать работы по строительству основной трассы.

Первоначально эти три разрешения на строительство будут использоваться для проведения основных работ, таких как вырубка леса, удаление пней и сканирование неразорвавшихся боеприпасов. Также будет построена железнодорожная насыпь" подъездные дороги, водопропускные трубы и водостоки.

По данным EDzL, на южном участке магистрали "Rail Baltica" длиной 45 километров от Мисы до границы с Литвой в общей сложности действует 11 разрешений на строительство, то есть 11 мелких и крупных строительных площадок. В настоящее время ведутся работы по семи разрешениям на строительство общей протяженностью более 30 километров, где будут проводиться основные работы и строительство насыпи.

С начала года подготовительные работы на южном участке магистрали были проведены по первым четырем разрешениям на строительство протяженностью 11 километров. Из 250 необходимых леса были вырублены примерно на 116 гектарах будущей железнодорожной трассы, а около 84 гектаров находятся в процессе вырубки.

В то же время было завершено сканирование на наличие неразорвавшихся боеприпасов в районе первых четырех разрешений на строительство, и к началу декабря было найдено и обезврежено 100 взрывоопасных предметов, сообщает EDzL.

Уже сообщалось, что, по данным "RB Rail", стоимость первого этапа "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе 5,5 млрд евро в Латвии; однако возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений, а также другие виды экономии.

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

