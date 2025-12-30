При въезде в населённый пункт, где разрешено всего 50 км/ч, скорость снизилась лишь до 124 км/ч (+74 км/ч превышения).

При проверке выяснилось: за рулём — женщина 1989 года рождения, к тому же без водительских прав.

За грубое превышение скорости возбуждены два административных дела, а за управление без прав — третье. Итоговый штраф составил 3280 евро.

Госполиция напоминает: соблюдайте правила и скорость, чтобы не подвергать опасности себя и других. Подобные нарушения — один из главных факторов ДТП.