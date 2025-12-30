Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 12:34

Важно 1 комментариев

В ночь на 26 декабря в Баусском районе на трассе A7 полицейские остановили BMW, водитель которого гнала со скоростью 167 км/ч на участке с ограничением 90 км/ч, то есть превышая на 77 км/ч.

При въезде в населённый пункт, где разрешено всего 50 км/ч, скорость снизилась лишь до 124 км/ч (+74 км/ч превышения).

При проверке выяснилось: за рулём — женщина 1989 года рождения, к тому же без водительских прав.

За грубое превышение скорости возбуждены два административных дела, а за управление без прав — третье. Итоговый штраф составил 3280 евро. 

Госполиция напоминает: соблюдайте правила и скорость, чтобы не подвергать опасности себя и других. Подобные нарушения — один из главных факторов ДТП.

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег
Важно

Хватит пить кофе в Брюсселе, идите уже работать: Гиргенс упрекает бывших коллег

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
Важно

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года
Важно

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня (1)

Важно 15:12

Важно 1 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе (1)

Наука 14:51

Наука 1 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник» (1)

Важно 14:49

Важно 1 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr. (1)

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 1 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию? (1)

Важно 14:22

Важно 1 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста (1)

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 1 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

