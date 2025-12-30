Сократили расходы на электроэнергию: на 52 участках госдорог заменено освещение

По данным компании, в этом году на 52 участках государственных дорог 1 730 устаревших натриевых светильников были заменены на современные светодиодные, что позволило сократить расходы на электроэнергию и улучшить освещение.

В 2026 году планируется продолжить модернизацию системы освещения государственных дорог, заменив еще 1 919 ламп.

Новые светодиодные светильники оснащены функцией, которая позволяет регулировать освещение в зависимости от реальной ситуации.

Также в начале 2026 года планируется адаптировать режимы освещения на обновленных участках к интенсивности движения транспорта и пешеходов в конкретном месте, уменьшая яркость освещения в периоды низкой интенсивности движения и увеличивая ее в периоды высокой интенсивности или неблагоприятных погодных условий.

LVC отмечает, что модернизированные участки освещения позволили сократить расходы на электроэнергию на 40%.

Работы по модернизации освещения выполняло ООО " RCG Lighthouse".