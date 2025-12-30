Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сократили расходы на электроэнергию: на 52 участках госдорог заменено освещение

30 декабря, 2025

Новости Латвии

В этом году на 52 участках государственных дорог Латвии улучшено освещение и повышена энергоэффективность, сообщили агентству ЛЕТА в ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

По данным компании, в этом году на 52 участках государственных дорог 1 730 устаревших натриевых светильников были заменены на современные светодиодные, что позволило сократить расходы на электроэнергию и улучшить освещение.

В 2026 году планируется продолжить модернизацию системы освещения государственных дорог, заменив еще 1 919 ламп.

Новые светодиодные светильники оснащены функцией, которая позволяет регулировать освещение в зависимости от реальной ситуации.

Также в начале 2026 года планируется адаптировать режимы освещения на обновленных участках к интенсивности движения транспорта и пешеходов в конкретном месте, уменьшая яркость освещения в периоды низкой интенсивности движения и увеличивая ее в периоды высокой интенсивности или неблагоприятных погодных условий.

LVC отмечает, что модернизированные участки освещения позволили сократить расходы на электроэнергию на 40%.

Работы по модернизации освещения выполняло ООО " RCG Lighthouse".

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

