Эпидемия в этом году началась раньше обычного: медики — об усилении гриппа

30 декабря, 2025 12:00

Новости Латвии

В Латвии заболеваемость гриппом в четыре раза превышает заболеваемость "Covid-19"; умерли уже четыре человека

Грипп продолжает распространяться в Латвии с наибольшей интенсивностью за последние пять лет. Сообщается о четырех случаях смерти от гриппа в этом сезоне - все эти люди не были привиты от этого вируса.

"Covid-19" распространяется более умеренно, пик заболеваемости пришелся на конец лета.

Учитывая специфику распространения этих вирусов и предстоящие новогодние праздники, врачи настоятельно рекомендуют людям оценивать состояние своего здоровья перед посещением массовых мероприятий или торжеств, а также мыть руки и проветривать помещения.

В этом году грипп распространяется довольно агрессивно, и эпидемия началась раньше, чем обычно.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) пока не располагает данными за рождественские праздники, но данные, полученные до Рождества, показывают, что заболеваемость гриппом достигла почти 800 случаев на 100 000 жителей.

Для сравнения: в прошлом году самый высокий показатель составил 702 случая на 100 000 человек, и это было в марте, то есть в конце сезона гриппа.

"Если мы не будем прививаться и выезжать на природу, а будем посещать торговые центры как места развлечений, то, конечно, эта болезнь будет распространяться", - сказала инфекционист Гунта Стуре.

Гриппом в Латвии болеют все возрастные группы и на всех территориях.

(Lsm.lv)

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

15:12

Важно

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Загрузка

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

14:51

Наука

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

14:49

Важно

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

14:34

Латышские СМИ

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

14:22

Важно

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

14:05

Новости Латвии

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

14:00

Важно

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

