Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Это заявление Москва сделала на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона об окончании войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление о причастности Киева к атаке ложью.

Сообщение об атаке появилось практически одновременно с очередным, десятым в 2025 году, телефонным разговором Трампа и Путина: российский президент сам рассказал американскому о попытке атаки.

О чем заявила Москва

По утверждению главы МИД России Сергея Лаврова, в ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаки беспилотников на госрезиденцию российского президента в Новгородской области.

В этом регионе расположена одна из президентских официальных резиденций — Долгие Бороды, более известная как Валдай.

По словам Лаврова, сведений о пострадавших и ущербе в итоге атаки БПЛА Киева на госрезиденцию президента России не поступало. Он не сообщил, был ли президент в это время в резиденции.

Ни Лавров, ни Кремль, ни Минобороны не предоставили визуальных или иных объективных доказательств и подтвеждений заявления министра об атаке на резиденцию Путина.

В 2023 году издание «Агентство» (в реестре «иноагентов») со ссылкой на местных жителей сообщило, что возле валдайской резиденции Владимира Путина, в деревне Ящерово, установили ЗРК «Панцирь-С1».

Москва намерена ответить на попытку атаки, дал понять Лавров.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены», — цитируют Лаврова российские информагентства.

Как ранее сообщали губернатор Новгородской области Александр Дронов и Минобороны, с 23:00 воскресенья 28 декабря до 07:00 понедельника 29 декабря регион атаковали 18 дронов, а затем с 07:00 до 09:00 — еще 23 беспилотника, они были сбиты средствами ПВО. Резиденция президента в сводках не упоминалась.

В заявлении МИД России сказано, что в атаке было задействован 91 украинский беспилотник. Позднее Минобороны пояснило, что 50 дронов, которые якобы направлялись на Валдай, были сьиты в соседних областях: Брянской и Смоленской.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта», — сказано в завлении российского МИДа.

Но, как сказал Лавров, «при этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены».

Что ответил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал утверждения российского МИДа о причастности Киева к ночной атаке «ложью». Украинские военные и спецслужбы пока не комментировали заявление Лаврова.

«Очередная ложь РФ. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом, и понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала — а мы имеем прогресс, — для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну, способны закончить ее только через давление на них. Ну и искали — я уверен — в этом искали причины», — сказал Зеленский журналистам в понедельник вечером.

Как пояснил Зеленский вскоре в посте в телеграме, обвинения в попытке атаки могут быть использованы Москвой для оправдания новых ударов по Украине.

«Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, которые явно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир, — написал он. — Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию Кабинета Министров Украины».

Зеленский призвал мировое сообщество сейчас «не молчать, чтобы россияне не сорвали движение к миру».

Накануне во Флориде Зеленский встретился с Дональдом Трампом. По итогам встречи Трамп заявил, что окончание войны стало ближе, но признал, что вопрос о послевоенной принадлежности Донбасса решен снова не был. Зеленский рассказал, что «на 100%» был проработан другой важнейий для Киева вопрос — о гарантиях безопасности со стороны США, не сообщив подробностей. По его словам, будущее Донбасса может быть вынесено на референдум, но без надежных и долгосрочных гарантий безопасности (Зеленский упомянул срок в 30-50 лет) война не может быть по-настоящему завершена.

Кремль итоги встречи Трампа и Зеленского не комментировал. Помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа.

Россия уже однажды заявляла об атаке ВСУ на российские правительственные объекты. Так, 3 мая 2023 года Кремль сообщил, что одно из зданий на его территории было атакована двумя беспилотниками, и обвинил в этом Киев, назвав инцидент попыткой теракта и покушения на Владимира Путина.

Однако Киев официально не подтвердил причастность к инциденту. Президент Украины Владимир Зеленский тогда прямо заявил, что Украина ведет бой на своей территории, а не наносит удары по Москве или по Путину.

Как Путин рассказал об этом Трампу

Вскоре после заявления о попытке атаки на президентскюу резиденцию на Валдае Кремль и Белый дом сообщили о новом телефонном разговоре президентов Путина и Трампа. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт назвала его «позитивным».

По словам Ушакова, которые приводит ТАСС, Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским. В свою очередь, Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области, заявил Ушаков: по его словам, она произошла «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго.

По словам помощника российского президента, Трамп был шокирован этим сообщением российского президента: «Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия».

Также Путин «очень четко заявил Трампу, что позиция России будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом», приводят российские агентства слова Ушакова.

Трампу позднее, на брифинге с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде, задали вопрос, знает ли он о якобы имевшей место атаке на резиденцию Путина и что думает о заявлениях, что атаки могло в реальности не быть. На что президент США ответил (цитата по CNN), что допускает, что сообщения об атаке были «ложными», но ему о попытке атаки как о реальной этом «утром [по времени Флориды] рассказал президент Путин».

Трамп также добавил, что атаковать президентскую резиденцию, по его мнению, — «это нехорошо». По его словам, его это «очень рассердило», цитирует Трампа Reuters.