Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 21:16

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Катерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после того, как в 2022 году бежала из Украины после начала российского вторжения.

В 2023 году она прошла подготовительный курс в колледже City of Stoke-on-Trent Sixth Form College (SFC) и в течение года изучала экономику, политику и статистику. Однако 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникли трудности с этими предметами, учителя пытались убедить ее изучать русский язык.

Поскольку ее отец является украинским солдатом, она почувствовала, что это будет травмирующим опытом, и что эта просьба была «оскорбительной и бесчувственной» и сродни «дискриминации и расизму». С тех пор Эндеберия бросила SFC и вместо этого учится дома, используя конспекты, которыми поделились с ней друзья. Она подала заявку на сдачу экзаменов A-level в качестве частного кандидата в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.

Она рассказала Guardian, что изучение русского языка «противоречит моим личным принципам, потому что я родилась [в Донецке], где в 2014 году началась война. Я не хочу говорить на этом языке или изучать его, потому что в прошлом году мой отец стал солдатом».

Она добавила: «Я действительно благодарна за возможность учиться в Великобритании — это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она первоначально переехала]. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна».

Представитель колледжа City of Stoke-on-Trent Sixth Form College сказал: «Колледж глубоко заботится о наших студентах и прилагает все усилия для решения проблем и рассмотрения жалоб в соответствии с нашей политикой рассмотрения жалоб».

Украина ранее лоббировала правительство Великобритании, чтобы дать подросткам-беженцам возможность изучать GCSE на украинском языке, на фоне сообщений о том, что их вместо этого заставляют изучать русский язык, поскольку многие из них уже владеют этим языком в той или иной степени.

 

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина
Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины
Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

