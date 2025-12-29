Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Катерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после того, как в 2022 году бежала из Украины после начала российского вторжения.

В 2023 году она прошла подготовительный курс в колледже City of Stoke-on-Trent Sixth Form College (SFC) и в течение года изучала экономику, политику и статистику. Однако 19-летняя девушка рассказала, что, когда у нее возникли трудности с этими предметами, учителя пытались убедить ее изучать русский язык.

Поскольку ее отец является украинским солдатом, она почувствовала, что это будет травмирующим опытом, и что эта просьба была «оскорбительной и бесчувственной» и сродни «дискриминации и расизму». С тех пор Эндеберия бросила SFC и вместо этого учится дома, используя конспекты, которыми поделились с ней друзья. Она подала заявку на сдачу экзаменов A-level в качестве частного кандидата в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.

Она рассказала Guardian, что изучение русского языка «противоречит моим личным принципам, потому что я родилась [в Донецке], где в 2014 году началась война. Я не хочу говорить на этом языке или изучать его, потому что в прошлом году мой отец стал солдатом».

Она добавила: «Я действительно благодарна за возможность учиться в Великобритании — это как мой третий дом [после Украины и Чехии, куда она первоначально переехала]. Но не все понимают, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуре и языку после всего, что пережила наша страна».

Представитель колледжа City of Stoke-on-Trent Sixth Form College сказал: «Колледж глубоко заботится о наших студентах и прилагает все усилия для решения проблем и рассмотрения жалоб в соответствии с нашей политикой рассмотрения жалоб».

Украина ранее лоббировала правительство Великобритании, чтобы дать подросткам-беженцам возможность изучать GCSE на украинском языке, на фоне сообщений о том, что их вместо этого заставляют изучать русский язык, поскольку многие из них уже владеют этим языком в той или иной степени.