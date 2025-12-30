На санном такси да по Даугаве: как рижане в старину зимой веселились

На машине времени перенесемся в 1900 год. Зима. Вы живете в Задвинье, недалеко от реки, а на другом берегу, у Ратуши, гуляет ярмарка. Веселая, озорная, хлебосольная! Только тут можно попробовать вкуснейшие вяземские пряники с киевским вареньем, присмотреть меха и ткани на любой вкус и цвет, включая знаменитую «московскую сарпинку» (легкую ткань из ситца), купить специальную новогоднюю литературу – отрывные и настольные календари, песенники, сонники... Как же не поехать сюда?!

Проще всего воспользоваться «санным такси», которые курсируют по замершей Даугаве в центр и обратно.

Высокие сани – прямо у берега. Места вам со спутницей хватит: санки рассчитаны на трех человек. Возница раскатывает сани на коньках, держась за высокую заднюю спинку.

Сам он с Кливерсалы, с весны по осень перевозит ездоков на лодке. А как только река замерзает - выкатывает сани. Они большие, просторные, с высокой спинкой. На спинке - регистрационный номер, полученный в городской управе.

На санном извозе можно неплохо заработать. Правда, цену просто так не заломишь: все строго расписано. Чем больше пассажиров – тем дешевле поездка.

Существует и кодекс поведения перевозчика. Один из его пунктов – перевозчик не должен быть «заметно пьян». Пить не возбранялось. Но в меру, для «сугрева». Кто бы согласился иначе весь день носиться по заледенелой Даугаве на пронизывающем ветру?

А движение по ледяной дороге не останавливается до позднего вечера. На ней дежурят и полицейские. Еще бы: ведь курсируют десятки саней.

Пока вы едете, попутчик рассказывает, что такой извоз появился в Риге в XVIII веке. Но особенно популярным становится в 1880-е годы - после того как Рига утратила статус города-крепости и Задвинье стало стремительно развиваться. Кстати, по-латышски сани называют butes, в переводе - камбала.

Ну вот мы и у цели. Пора на ярмарку. А гул от десятков русских гармошек такой, что любой без труда сориентируется, куда идти...

Ярмарки на окраинах и в центре

Традиция рождественских ярмарок берет начало в Средневековье. Когда-то их устраивали за городскими валами, потом – в центре: на Ратушной площади и неподалеку от церквей.

В «шведские времена» не обошлось без ЧП: пока жена генерал-губернатора ХАСТЛЕРА закупалась на рождественском базарчике, с ним случился удар. Когда супруга пришла домой, муж был уже мертв...

На Рождество на улицах Риги прямо под открытым небом ставили пьесы. Религиозные сюжеты были вовсе не так безобидны, как могло показаться, – не случайно многие из пьес власти «снимали со сцены». А ряженые, которые расхаживали по городу, нередко надевали и маски… политических противников. В конце XVIII столетия подобного рода «политические дебаты» запретили.

Самое же демократичное Рождество было на заре основания города – в далеком XIII веке. Тогда власти предержащие пировали за одним столом с простолюдинами. Но постепенно все меняется. На пиры в Малую гильдию приглашают только знать. Впрочем, для одного латышского братства сделали исключение – разносчиков соли. Соль считалась изысканным продуктом – отсюда такое почтение.

Делали в эти дни и еще одну уступку простонародью: только в это время окрестным крестьянам дозволялось варить пиво. В остальные дни это была привилегией рижских домовладельцев...

Куда матушки сопровождали дочерей

Рождественские и новогодние балы – не сегодняшняя выдумка. В средневековой Риге их закатывало Братство Черноголовых – купцов-холостяков. Балы устраивали 28 декабря, а за день до их начала незамужние девушки получали персональные приглашения. Причем вместе… с матушками. Чтобы те следили за нравственностью чад.

На следующий день Черноголовые переносили празднества на улицы: танцевали, играли на музыкальных инструментах, пели. Заводилой был человек, способный развлекать и шутить, – Король беспорядка. «Придворные» должны были подчиняться его приказам. Веселье продолжалось до позднего вечера...

Первые Елки и игрушки

Черноголовым принадлежит и традиция устанавливать в Риге елки. Самая первая появилась возле рижской Ратуши еще в 1510 году. Сегодня об этом свидетельствует памятный знак у Ратуши. То была самая первая В МИРЕ новогодняя елочка! И хотя жители Таллина первенство Риги оспаривают, письменные свидетельства, обнаруженные в статусах Братства Черноголовых, подтверждают: рижане начали праздновать Рождество и Новый год под елкой раньше всех.

В Музее истории Риги и мореходства можно увидеть и старинное елочное украшение XVII века – каменный шарик с крючком для подвешивания. Его нашли среди елочных иголок на месте дома состоятельных горожан.

Праздничные рождественские и новогодние столы тоже идут к нам из далеких времен. Украшением рождественского стола была голова дикого кабана с яблоком во рту на серебряном подносе. Тот, кто не мог позволить купить кабанчика, готовил пирог в форме хрюшки.

Был еще один пирог, в который клали один-единственный боб. Кому доставался кусочек с бобом - в этот день становился «королем». Гости должны были подчиняться его приказам...

На азартные игры к…палачу

Неотъемлемой частью зимних праздников в старину были и азартные игры. Самой популярной была игра в кости. Играли и взрослые, и дети. Бросали «игрушки» на любую поверхность, которую могли найти, включая церковные алтари. В обычные дни азартные игры были запрещены.

В некоторых европейских городах это дозволялось за городом. В Страсбурге, например, игроки собирались в доме… палача, который жил на окраине. Тот брал деньги за аренду помещения.

У рижских игроков такой возможности не было: городской палач жил в тогдашнем центре – на улице Трокшню...

Откуда палили пушки

О давних новогодних традициях повествуют и старинные рижские поздравительные открытки.

На одной из них – 1885 года - на фоне города нарисован гномик возле пушки. О наступлении Нового года раньше извещали пушечные залпы. Стреляли с городских валов, а когда их снесли - пушки перенесли к набережной Даугавы, к замку.

Позже стреляли с Бастионной горки. В начале ХХ века стрельбы запретили.

Но тогда сохранялась еще одна традиция, унаследованная из предыдущего столетия. 1 января постоянным клиентам в ресторанах подавали любимое угощение и выпивку бесплатно. Когда часы приближались к 24.00, хозяин питейного заведения сам приносил уважаемым гостям – а такими были все постоянные посетители – кубок с глинтвейном. С Новым годом!

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все открытки – из архива