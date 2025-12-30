Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Он всё ещё машет хвостом. Признаки деменции у собак, которые часто пропускают

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 11:25

Животные 0 комментариев

Есть особая боль в моменте, когда понимаешь: собака стала не медленнее, а старше. Она по-прежнему радуется хозяину, ждёт ужин вовремя, любит так же сильно. Но её движения, взгляд, реакции — уже другие. Мир для неё словно стал менее понятным.

Одной из причин таких изменений может быть когнитивная дисфункция у собак — состояние, которое иногда называют «собачьей деменцией». Это не редкость и не ошибка владельца. Это заболевание мозга, влияющее на память, ориентацию, сон и поведение. По механизму оно во многом похоже на болезнь Альцгеймера у людей. Проблема в том, что симптомы развиваются постепенно и легко списываются на возраст.

Собака может теряться в знакомой квартире, стоять в углу, смотреть в стену или застревать за мебелью, не понимая, как выйти. Она может изменить отношение к людям — стать отстранённой или, наоборот, начать буквально не отходить от хозяина, тревожась при каждом расставании. Часто нарушается сон: днём — постоянная дремота, ночью — хождение, беспокойство, скулёж. Нередки и «аварии» дома после многих лет идеальной чистоплотности — не из вредности, а из-за путаницы и утраты привычных сигналов. Меняется и активность: пропадает интерес к прогулкам, играм, появляются повторяющиеся движения, тревожность, раздражительность.

Возраст — главный фактор риска. Исследования показывают, что признаки когнитивного снижения есть примерно у трети собак старше восьми лет, а у очень пожилых — значительно чаще. В одном крупном исследовании изменения на когнитивных шкалах выявили почти у двух третей собак семи лет и старше.

Полностью вылечить это состояние нельзя, но помочь — можно. Ветеринары рекомендуют корректировать питание, добавляя омега-3 жирные кислоты и среднецепочечные триглицериды, поддерживать мягкую физическую активность, давать умственные стимулы — новые запахи, простые задачки, общение. Иногда назначают препараты или добавки, включая средства для улучшения сна и снижения тревоги. В быту важно упростить жизнь собаке: не менять резко обстановку, ограничить опасные зоны, добавить ночной свет, придерживаться чёткого распорядка.

Учёные считают, что изучение старения собак помогает лучше понять деменцию у людей. Но для владельца главное другое. Собака не вредничает и не «забывает» хозяина. Она старается жить в мире, который вдруг стал сложнее. Внимание, терпение и адаптация делают эти годы спокойнее — и для неё, и для вас.
 


 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
Важно

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Важно

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Важно

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Читать
Загрузка

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Читать

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Читать

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Читать

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Читать

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Читать

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Читать