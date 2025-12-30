Он всё ещё машет хвостом. Признаки деменции у собак, которые часто пропускают

Одной из причин таких изменений может быть когнитивная дисфункция у собак — состояние, которое иногда называют «собачьей деменцией». Это не редкость и не ошибка владельца. Это заболевание мозга, влияющее на память, ориентацию, сон и поведение. По механизму оно во многом похоже на болезнь Альцгеймера у людей. Проблема в том, что симптомы развиваются постепенно и легко списываются на возраст.

Собака может теряться в знакомой квартире, стоять в углу, смотреть в стену или застревать за мебелью, не понимая, как выйти. Она может изменить отношение к людям — стать отстранённой или, наоборот, начать буквально не отходить от хозяина, тревожась при каждом расставании. Часто нарушается сон: днём — постоянная дремота, ночью — хождение, беспокойство, скулёж. Нередки и «аварии» дома после многих лет идеальной чистоплотности — не из вредности, а из-за путаницы и утраты привычных сигналов. Меняется и активность: пропадает интерес к прогулкам, играм, появляются повторяющиеся движения, тревожность, раздражительность.

Возраст — главный фактор риска. Исследования показывают, что признаки когнитивного снижения есть примерно у трети собак старше восьми лет, а у очень пожилых — значительно чаще. В одном крупном исследовании изменения на когнитивных шкалах выявили почти у двух третей собак семи лет и старше.

Полностью вылечить это состояние нельзя, но помочь — можно. Ветеринары рекомендуют корректировать питание, добавляя омега-3 жирные кислоты и среднецепочечные триглицериды, поддерживать мягкую физическую активность, давать умственные стимулы — новые запахи, простые задачки, общение. Иногда назначают препараты или добавки, включая средства для улучшения сна и снижения тревоги. В быту важно упростить жизнь собаке: не менять резко обстановку, ограничить опасные зоны, добавить ночной свет, придерживаться чёткого распорядка.

Учёные считают, что изучение старения собак помогает лучше понять деменцию у людей. Но для владельца главное другое. Собака не вредничает и не «забывает» хозяина. Она старается жить в мире, который вдруг стал сложнее. Внимание, терпение и адаптация делают эти годы спокойнее — и для неё, и для вас.







