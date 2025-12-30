Тысячи нелегалов были остановлены в этом году на латвийской границе

В целом за этот год пресечены 12 043 попытки нелегального пересечения границы. По соображениям гуманности в этом году в Латвии принят 31 мигрант.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по соображениям гуманности.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.