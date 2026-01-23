Сегодня пройдут первые трёхсторонние переговоры РФ, Украины и США

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 23 января, сообщил ранним утром того же дня помощник президента РФ Юрий Ушаков на телефонном брифинге по итогам переговоров о мирному урегулированию в Украине между представителями Дональда Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - указал Ушаков. Запись его заявления обнародована на сайте государственного информагентства ТАСС.

Российская делегация уже сформирована и вылетит в Эмираты в ближайшие часы. В ее составе - представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ (до 2010 года - Главного разведывательного управления Минобороны, ГРУ. - Ред.), адмиралом Игорем Костюковым, уточнил Юрий Ушаков.

Встреча США и РФ по Украине в Москве

Во встрече, состоявшейся в ночь на 23 января в Кремле за закрытыми дверями , с американской стороны участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф , старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У Кушнера, занимавшего с января 2017-го по январь 2021 года пост старшего советника Трампа, в настоящее время нет официальной должности в администрации США, однако он сохраняет влияние на тестя и участвует в дипломатических и политических инициативах Белого дома.

Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок в Управлении общих служб США, назначенный Трампом старшим советником недавно созданного "Совета мира" , - участвовал в переговорах впервые.

Ушаков: Переговоры с США по Украине были "исключительно содержательными"

От России во встрече в Кремле, помимо Путина и Ушакова , участвовал специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам Юрия Ушакова, эти "переговоры продолжались более четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными".

Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с Зеленским, рассказал Ушаков.

Он добавил, что в Абу-Даби пройдет также встреча руководителей двусторонней, российско-американской, группы по экономическим делам: Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева .