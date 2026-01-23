Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Сегодня пройдут первые трёхсторонние переговоры РФ, Украины и США

© Deutsche Welle 23 января, 2026 07:56

Важно

В ближайшие часы делегация России вылетит в Абу-Даби для переговоров с Украиной при участии США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина с представителями Дональда Трампа.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 23 января, сообщил ранним утром того же дня помощник президента РФ Юрий Ушаков на телефонном брифинге по итогам переговоров о мирному урегулированию в Украине между представителями Дональда Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - указал Ушаков. Запись его заявления обнародована на сайте государственного информагентства ТАСС.

Российская делегация уже сформирована и вылетит в Эмираты в ближайшие часы. В ее составе - представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ (до 2010 года - Главного разведывательного управления Минобороны, ГРУ. - Ред.), адмиралом Игорем Костюковым, уточнил Юрий Ушаков.

Встреча США и РФ по Украине в Москве

Во встрече, состоявшейся в ночь на 23 января в Кремле за закрытыми дверями , с американской стороны участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф , старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У Кушнера, занимавшего с января 2017-го по январь 2021 года пост старшего советника Трампа, в настоящее время нет официальной должности в администрации США, однако он сохраняет влияние на тестя и участвует в дипломатических и политических инициативах Белого дома. 

Джош Грюнбаум - комиссар Федеральной службы закупок в Управлении общих служб США, назначенный Трампом старшим советником недавно созданного "Совета мира" , - участвовал в переговорах впервые.

Ушаков: Переговоры с США по Украине были "исключительно содержательными"

От России во встрече в Кремле, помимо Путина и Ушакова , участвовал специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По словам Юрия Ушакова, эти "переговоры продолжались более четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и предельно откровенными и доверительными".

Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с Зеленским, рассказал Ушаков.

Он добавил, что в Абу-Даби пройдет также встреча руководителей двусторонней, российско-американской, группы по экономическим делам: Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева .

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО
Важно

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО (2)

Погода в пятницу: похолодания пока не будет?
Важно

Погода в пятницу: похолодания пока не будет?

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей
Важно

Дела идут в опасном направлении: миллионер Витолс пугает латышей

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Важно 08:20

Важно 0 комментариев

Вчера поздно вечером, в районе 20.30 на Островном мосту в Риге произошло крупное ДТП, об этом сообщили очевидцы в Фейсбуке в группе Ездуны и  Sadursme..lv.

Вчера поздно вечером, в районе 20.30 на Островном мосту в Риге произошло крупное ДТП, об этом сообщили очевидцы в Фейсбуке в группе Ездуны и  Sadursme..lv.

Читать
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Важно 08:15

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Выбор редакции 08:07

Выбор редакции 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

Важно 08:02

Важно 0 комментариев

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

Читать

Погода в пятницу: похолодания пока не будет?

Важно 07:52

Важно 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Латвии останется примерно такой же, как и ночью, и не превысит -3–8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Латвии останется примерно такой же, как и ночью, и не превысит -3–8 градусов.

Читать

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста

Выбор редакции 07:45

Выбор редакции 0 комментариев

В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста, сообщила LETA Государственная полиция.

В четверг утром на улице Чака в Риге произошло столкновение троллейбуса и велосипедиста, сообщила LETA Государственная полиция.

Читать