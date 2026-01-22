Дождались! Синоптики пообещали потепление — когда?

На уходящей неделе погоду в Латвии определяла северо-западная часть обширного антициклона, поэтому обошлось без существенных осадков. В конце недели сохранится похожая погода, а в начале следующей недели ожидается влияние более сильного циклона, который может принести осадки.

В выходные продолжатся морозы: в ночь на воскресенье местами на востоке страны температура понизится до отметки -24...-25 градусов. В начале следующей недели воздух станет немного теплее.

В пятницу ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью воздух остынет до -4...-9 градусов, на северо-востоке страны - до -11 градусов. В первой половине дня температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а после обеда станет еще на пару градусов холоднее.

Выходные пройдут без осадков, ожидается переменная облачность, местами с прояснениями. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.

В субботу температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -11...-16 градусов, местами на побережье потеплеет - там ожидается -6...-10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -20...-25 градусов, на Курземском побережье - от -12 до -17 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -12...-17 градусов, а на Курземском побережье мороз также будет менее суровым - примерно -9...-13 градусов.

В начале следующей недели в Латвии ожидаются осадки - снег и мокрый снег, кроме того, на Курземском побережье прогнозируется порывистый ветер. Ночью столбики термометров еще опустятся до отметки -11 градусов, а днем температура воздуха местами приблизится к нулю.