Дождались! Синоптики пообещали потепление — когда?

22 января, 2026

В конце этой недели в Латвии по-прежнему будет очень холодно, но на следующей неделе температура воздуха местами может приблизиться к нулю градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На уходящей неделе погоду в Латвии определяла северо-западная часть обширного антициклона, поэтому обошлось без существенных осадков. В конце недели сохранится похожая погода, а в начале следующей недели ожидается влияние более сильного циклона, который может принести осадки.

В выходные продолжатся морозы: в ночь на воскресенье местами на востоке страны температура понизится до отметки -24...-25 градусов. В начале следующей недели воздух станет немного теплее.

В пятницу ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного. Ночью воздух остынет до -4...-9 градусов, на северо-востоке страны - до -11 градусов. В первой половине дня температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а после обеда станет еще на пару градусов холоднее.

Выходные пройдут без осадков, ожидается переменная облачность, местами с прояснениями. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного.

В субботу температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах -11...-16 градусов, местами на побережье потеплеет - там ожидается -6...-10 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -20...-25 градусов, на Курземском побережье - от -12 до -17 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -12...-17 градусов, а на Курземском побережье мороз также будет менее суровым - примерно -9...-13 градусов.

В начале следующей недели в Латвии ожидаются осадки - снег и мокрый снег, кроме того, на Курземском побережье прогнозируется порывистый ветер. Ночью столбики термометров еще опустятся до отметки -11 градусов, а днем температура воздуха местами приблизится к нулю.

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (9)

В Елгаве пенсионер вызвал серьёзное ДТП: городской автобус — на свалку

Левренце зажгла соцсети! Её образ в Сейме шокировал публику (но не нас) ФОТО, ВИДЕО

В Елгаве общественный транспорт понёс серьёзный ущерб. Во вторник около 17:30 вечера один из автобусов Jelgavas autobusu parks столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который внезапно выехал на встречную полосу, сообщает программа Degpunktā телекомпании TV3.

Латвийский предприниматель и миллионер Вилис Витолс (92 года) заявил в интервью "Латвияс авизе", что в Латвии дела идут в опасном направлении.

Основательный фурор в Сейме вызвало выступление представительницы партии "Прогрессивные" Ласмы Левренце. Но не за счет сказанного, а за счет выбранного образа. 

Сегодня в Германию должны были выдать (экстрадировать) гражданина Латвии и создателя контента Давида Круминьша. Однако теперь он выступил с недвусмысленным заявлением, и пустился в бега.

Обычно консультируются друг с другом: Силиня о выдвижении Трампа на Премию мира

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) призналась, что ей хотелось бы, чтобы председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS) перед подписанием письма Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу проконсультировалась и с другими высшими должностными лицами государства.

Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей»: форум в Давосе (дополнено)

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была «очень хорошей», сказал по ее окончании президент США Дональд Трамп. Трамп, комментирую разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «война должна закончиться», передает Reuters.

