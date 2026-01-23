Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Euronews 23 января, 2026 11:24

Мир

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

Американские переговорщики во главе со Стивом Уиткоффом встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Представители США поделились своими впечатлениями от переговоров в Давосе президентов Украины и США и дали оценку и другим контактам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что обсуждения были конструктивными. Кремль снова настаивает на том, что для достижения мирного соглашения нужно решить территориальный вопрос.

Юрий Ушаков, помощник президента России: "Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами, было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле, рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования (в Украине) не стоит". Это ссылка на требование Москвы к Киеву вывести свои войска из районов на востоке страны, которые Россия незаконно аннексировала, но так и не захватила полностью.

По словам Трампа, И Путин и Зеленский хотят заключить соглашение. При этом президент США указал, что для урегулирования конфликта всем сторонам придется пойти на уступки.

Дональд Трамп, президент США: "Они пойдут на уступки. Все идут на уступки, чтобы это осуществить. Европа будет частью этого. Она должна быть частью этого. Это не будет похоже на то, что Европа сделала для меня. Я делаю это больше для Европы, чем для себя. Во-первых, я делаю это, чтобы спасти жизни. Во-вторых, я делаю это для Европы. Я делаю это не столько для США... Нас это не слишком очень затрагивает".

После переговоров в Кремле было анонсировано, что в пятницу в Абу-Даби делегации России, Украины и США впервые проведут встречу за одним столом.

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

