Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Американские переговорщики во главе со Стивом Уиткоффом встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Представители США поделились своими впечатлениями от переговоров в Давосе президентов Украины и США и дали оценку и другим контактам.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что обсуждения были конструктивными. Кремль снова настаивает на том, что для достижения мирного соглашения нужно решить территориальный вопрос.

Юрий Ушаков, помощник президента России: "Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами, было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле, рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования (в Украине) не стоит". Это ссылка на требование Москвы к Киеву вывести свои войска из районов на востоке страны, которые Россия незаконно аннексировала, но так и не захватила полностью.

По словам Трампа, И Путин и Зеленский хотят заключить соглашение. При этом президент США указал, что для урегулирования конфликта всем сторонам придется пойти на уступки.

Дональд Трамп, президент США: "Они пойдут на уступки. Все идут на уступки, чтобы это осуществить. Европа будет частью этого. Она должна быть частью этого. Это не будет похоже на то, что Европа сделала для меня. Я делаю это больше для Европы, чем для себя. Во-первых, я делаю это, чтобы спасти жизни. Во-вторых, я делаю это для Европы. Я делаю это не столько для США... Нас это не слишком очень затрагивает".

После переговоров в Кремле было анонсировано, что в пятницу в Абу-Даби делегации России, Украины и США впервые проведут встречу за одним столом.