Пошли вы со своим взносами! США вышли из Всемирной организации здравоохранения

США завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 22 января, на сайте министерства здравоохранения и соцслужб США. При этом, как указывают агентства Bloomberg и Reuters, американские власти не оплатили долгперед организацией в размере около 260 млн долларов. Агентство AP оценивает его в более чем 130 млн долларов.

Выход из ВОЗ американская сторона, в частности, объяснила "ненадлежащей реакцией организации на пандемию COVID-19, возникшую в китайском Ухане, ее неспособностью принять срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от неправомерного политического влияния государств-членов ВОЗ".

Президент США Дональд Трамп подписал указ о намерении страны выйти из ВОЗ еще 20 января 2025 года - в первый же день после возвращения в Белый дом. Reuters и Bloomberg объясняют завершение выхода из организации спустя год требованиями американского законодательства: уведомление о таких планах должно быть направлено за 12 месяцев. Также закон, как указывают агентства, предполагает оплату всех непогашенных сборов.

США отказались делать выплаты ВОЗ

Американские власти не стали платить Всемирной организации здравоохранения перед выходом из организации. По разным оценкам, долг страны перед учреждением составляет от 130 млн до 260 млн долларов. В совместном заявлении Минздрава и Госдепартамента США указано, что на протяжении года США не финансировала проекты ВОЗ и не делала взносы. "Американский народ заплатил более чем достаточно", - отметил в этой связи представитель Госдепа.

Как указывает Reuters, США были крупнейшим спонсором ВОЗ, вклад страны составлял около 18% от общего финансирования организации. На фоне планов выхода США ВОЗ к середине 2026 года сократит около четверти своих сотрудников.

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)
«Куча скорых, пожарка, полиция»: ночное ДТП на Островном мосту в Риге (ВИДЕО)

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова

В третьем выпуске программы "Акцент", которую создали бывшие журналисты закрытого ЛР4 Евгений Антонов и Ольга Князева, приглашенным гостем стал востоковед Денис Ханов, который заявил о расколе латвийского общества. Что очень взбесило главную дерусификаторшу страны, депутата Рижской думы Лиану Лангу, которая, видимо, пристально следит за творчеством своих любимых русских журналистов.

Имеет ли многодетный отец право выйти на пенсию до достижения 65 лет?

-Насколько я знаю, есть право выйти на пенсию досрочно, если в семье выросло много детей. Скажите, это распространяется только на матерей или для отцов такое право тоже есть? А обязательно, чтобы все дети были от одной жены? Я был женат трижды, и у меня в общей сложности шестеро детей (от первой жены – двое, от второй – трое и от нынешней – один). Пенсия в этом случае будет 50% от прогнозируемой?

Минус миллион туристов в год: кто закрыл паром между Ригой и Стокгольмом?

Регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом в ближайшее время возобновлено не будет, хотя его уже несколько раз обещали возобновить. Паромное сообщение было приостановлено в 2020 году во время пандемия Covid-19. Круизные лайнеры заходят в Ригу с каждым годом все чаще — в этом году запланировано почти 100 судов, однако, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов отмечает, они не приносят такого же экономического эффекта, как регулярное паромное сообщение, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Наводнение, которое могло стереть целый вид: что на самом деле произошло в джунглях Индонезии

В ноябре 2024 года в одном из самых труднодоступных уголков Индонезии случилось то, что учёные называют почти немыслимым. Потоки грязи, камней и брёвен сошли с гор в районе Батанг-Тору, сметая деревни, дороги и всё живое на своём пути. Погибли более тысячи человек. Но была ещё одна жертва — почти невидимая для новостей.

Ты меня уважаешь? Лидеры Евросоюза потребовали от Трампа ответа на поставленный вопрос

Лидеры Европейского союза потребовали уважения от Дональда Трампа после того, как президент США поставил трансатлантический альянс на грань краха, пригрозив конфисковать Гренландию путем введения карательных пошлин.

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Без решения территориального вопроса достижение урегулирования в Украине невозможно. Об этом заявили в Кремле после переговоров в с представителями США.

