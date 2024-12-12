Самолет МЧС России не входил в воздушное пространство Латвии: эксперты

В агентстве подчеркивают, что этот самолет не входил в воздушное пространство Латвии.

Он также напоминает, что в сотрудничестве с международными партнерами постоянно отслеживает возникновение помех сигналам GPS, подчеркивая при этом, что такие помехи не влияют на безопасность полетов самолетов в воздушном пространстве Латвии.

Каждый случай неисправности GPS собирается и анализируется централизованно Европейским агентством авиационной безопасности.

Как сообщал press.lv, 11 декабря, пользовательница Фейсбука сообщила в сети, что на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Она так же поделилась снимком с Fligtradar24.

-Только что в Латвию залетел соседский самолет. Что он здесь делает?

-Почему их не сбивают? Хотя бы 1...для предупреждения.

Судя по снимку, российский самолет ИЛ-76 был замечен над территорией Латвии в середине дня, в 13.12, он залетел в Латвию со стороны Себежа - в районе Зилупе он повернул в сторону Дагды, оттуда направился обратно на территорию России.