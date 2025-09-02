Ryanair меняет правила: важно знать при посадке в самолет

Эта новость вызвала обеспокоенность у многих клиентов, в первую очередь у пожилых людей, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами.

Глава Ryanair Майкл О’Лири заверил, что причин для паники нет. Если телефон потеряется или разрядится, в аэропорту можно будет бесплатно распечатать посадочный талон, при условии, что регистрация на рейс была завершена онлайн заранее. Кроме того, место пассажира фиксируется в системе, поэтому посадка возможна и без электронного билета.

Компания рассчитывает, что отказ от бумаги позволит ежегодно экономить до 300 тонн этого ресурса.

Тем не менее есть исключения: в Марокко и до марта 2025 года в Албании местные правила обязывают предъявлять именно бумажный посадочный талон.

В Ryanair признают, что поначалу у части путешественников, особенно пожилых, могут возникнуть трудности с использованием смартфонов. В таких случаях им смогут помочь родственники, друзья или сотрудники аэропорта.