Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны (2)

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 14:25

Важно 2 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

"Я не отношусь к тем людям, которые сейчас стараются запретить русскую культуру, русскую литературу и русскую музыку полностью. Я допускаю, что кому-то может это не нравится, но и на данный момент русские, в значительное мере, являются мировым духовным центром. И тут нет никакой связи с Путиным, нет никакой связи с войной, а скорее с желанием защитить эту духовность", - говорит Краминьш.

Он отмечает, что люди на Западе не способны этого понять. Зато это прекрасно понимают латыши, ведь русская культура оставила заметный след на латышской идентичности.

Краминьш отмечает, что Латвия была под разными державами. Но во времена царской России в Риге была построена улица Ганибу Дамбис с её заводами, в советские годы Детский мир и Дом прессы. "И где это теперь всё? Грубо говоря, в руинах", - отмечает Краминьш.

"А русские, они способны себя защитить себя, не позволить либерализму поколебать их основы, их моральные принципы, защищают свои души", - объясняет профессор.

"Вы только послушайте, какие у них есть фамилии: у них есть Ломоносов, Менделеев, Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев, Островский, Гоголь, Пушкин, Мусорский, Чайковский, Римский-Корсаков, Крамской, Передвижников, Репин... и что они все 100% русские? Всякие смешенные браки, влияние немецкого и французского языков, монгольское нашествие и прочее... Так же как в Латвии, кто может похвастаться тем, что он чистый латыш? Русские являются русскими скорее не по национальности, сколько по состоянию души. Так же как латышу нужно по состоянию души быть латышом", - говорит Краминьш. 

Он считает, что русский народ сейчас единственный, кто выступает против плана по расчеловечиванию общества.

"Нам проще понять русскую широкую душу, но мы хотим немного слукавить и выслужиться перед американскими хозяевами. Многие сейчас не готовы признать, что Пушкин и все фамилии, что я назвал, дали им многое, как людям", - заключил профессор.

Комментарии (2)
Комментарии (2)
